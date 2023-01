Larreta retoma la campaña con duras críticas a los K por el escándalo de los chats

Como sea, ya con D’Alessandro de licencia, Larreta se refirió al tema en medio de la presentación de las actividades escolares.

El jefe de Gobierno denunció “una nueva operación del kirchnerismo usando espionaje ilegal y manipulando información para atacar, perseguir y desprestigiar a los que no piensan como ellos”.

Explicó que “hubo un hackeo contra Marcelo D’Alessandro, un robo de su línea telefónica, y con lo que se obtuvo se produjo un montaje con información manipulada, violando completamente el derecho a la intimidad” y dijo que “ así se manejan las mafias”.

Del ministro de Seguridad y Justicia, Larreta aseguró: “Yo confío en Marcelo. También respeto y valoro su decisión de tomar una licencia mientras pone a disposición toda la información para desenmascarar esta operación del kirchnerismo”.

Además opinó que “el Gobierno, por decisión directa del Presidente, vuelve a atacar a la Justicia” y que al oficialismo”no les gusta un juez, lo intentan remover. No les gusta un ministro, lo persiguen. Lo que en realidad no les gusta es la democracia”.

Crítico de la decisión de Alberto Fernández de promover el juicio político al titular de la Corte Suprema de Justicia, aseguró Larreta que “aunque el kirchnerismo quiera anular uno de los tres poderes del Estado, no lo vamos a permitir. Vamos a oponernos en el Congreso y a evitar que atenten contra un poder del Estado. No vamos a permitir que se lleven puesta la república”.

Misiones

En otro sentido, Larreta retrucó los dichos de Alberto Fernández ayer en la provincia de Misiones (ven nota pág. 8) en una muestra de una pelea que escala aún sin entrar en la temporada electoral.

El jefe porteño criticó que “otra vez el Presidente atacando a la Ciudad de Buenos Aires. En realidad lo que está atacando es a la democracia, al sistema republicano cuando desconoce los fallos, cuando quiere llevarse puesta a la Corte Suprema con un juicio político”.

Después se refirió a que Alberto F. se consideró el primer presidente porteño de vuelta a la democracia.

Larreta explicó entonces que “en la Ciudad de Buenos Aires viven millones de argentinos, muchísimos que vienen a trabajar todos los días, muchísimos que vienen a estudiar de todas las provincias, que vienen a atenderse a nuestros hospitales, y los recibimos con los brazos abiertos. La discusión entre la Capital y el interior está zanjada hace 150 años y el Presidente no va a lograr revivir una pelea estéril que no tiene ningún sentido. Y en realidad, y lo más triste de esto, es que lo hace por un tema electoral, puramente, porque este es un distrito que no gobiernan ellos, yo soy uno de los referentes de la oposición y por eso nos atacan, pero están atacando a toda la Argentina. Desconocer un fallo de la Corte es gravísimo, eso es atacar a todos los argentinos”.