Las impresionantes imágenes de la inundación en Tailandia: autos bajo el agua, peces en las calles y un "mercado flotante"

Las lluvias torrenciales afectaron a 29 provincias y obligaron a trasladar a miles de personas a refugios. Los ciudadanos buscan retomar su rutina mientras el agua comienza a abandonar las calles.

El gobierno de Tailandia declaró estado de desastre.

Tailandia afronta una de las peores inundaciones de sus últimos años: al menos 23 personas murieron desde el 16 de septiembre como consecuencia de las lluvias torrenciales que afectaron a distintas zonas del país. A días de iniciado el desastre natural, Bangkok comenzó a recuperar la normalidad.

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Las autoridades informaron que más de 2,6 millones de personas fueron afectadas por las inundaciones. Bangkok fue una de las zonas más golpeadas, con unos 320 milímetros de precipitaciones acumuladas en apenas tres días durante la semana pasada, una cantidad equivalente a la que suele recibir la capital durante todo septiembre.

El Ministerio del Interior informó que cuatro de las víctimas murieron en Bangkok, ocho en la provincia vecina de Samut Prakan y seis en Sa Kaeo, en el este del país. Las restantes muertes se registraron en Chanthaburi, Ayutthaya y Saraburi.

Las cifras sobre la extensión de las inundaciones variaron según los organismos oficiales. El Departamento de Prevención y Mitigación de Desastres (DPMD) indicó que 29 de las 77 provincias del país permanecían afectadas.

En Bangkok, unas 700.000 personas sufrieron las consecuencias de las inundaciones y casi 7000 fueron trasladadas a más de 230 refugios habilitados por las autoridades . Además, las escuelas permanecieron cerradas por segundo día consecutivo en algunas zonas de la ciudad.

Autos bajo el agua, peces en las calles, cancelaciones de vuelos y un "mercado flotante"

A casi dos semanas de comenzado el desastre climático, mientras el agua comienza a bajar, algunos habitantes de Bangkok intentaban retomar sus actividades pese a las pérdidas. Sin embargo, distintas ciudades - principalmente Bangkok - continúan visiblemente afectadas, lo que generó una serie de imágenes impresionantes a medida que las personas retoman su rutina.

Al menos 23 personas murieron desde el 16 de septiembre como consecuencia de las lluvias torrenciales que afectaron a distintas zonas del país. Captura de pantalla

Entre ellas, las redes sociales se llenaron de videos de autos y barrios bajo el agua. En Bang Kapi, uno de los distritos más afectados, los residentes todavía debían atravesar zonas inundadas a pie o en pequeñas embarcaciones. Los comerciantes de un mercado cercano, donde el agua llegó a cubrirles las rodillas, trasladaron sus puestos a una pasarela elevada junto a un centro comercial.

Entre puestos de carne, verduras y hierbas, los vendedores intentaban mantener el negocio pese a las dificultades, en lo que fue bautizado en las redes como "mercado flotante". La música sonaba a través de altavoces mientras llamaban a los clientes que avanzaban por el agua o atravesaban el centro comercial.

Las lluvias también afectaron a la industria aerocomercial. Si bien los principales aeropuertos de Bangkok continuaron operativos, las inundaciones provocaron importantes trastornos en Suvarnabhumi, el mayor aeropuerto internacional de Tailandia.

Thai Airways, la aerolínea de bandera, informó que alrededor de la mitad de su personal no pudo llegar a sus puestos de trabajo debido a las inundaciones, lo que redujo drásticamente su capacidad operativa.

La compañía tenía previsto cancelar unos 30 vuelos el martes, alrededor del 30% de sus salidas programadas desde Bangkok. Al mismo tiempo, intentaba resolver una acumulación de unas 5600 maletas que permanecían retenidas en el aeropuerto.

Las videos de la inundación en Tailandia

Bangkok fue una de las zonas más golpeadas, con unos 320 milímetros de precipitaciones acumuladas en solo tres días. @palitsupporter

Thai Airways, la principal aerolínea del país, tenía previsto cancelar unos 30 vuelos el martes. @thetatvaindia

En Bang Kapi, uno de los distritos más afectados, los residentes todavía debían atravesar zonas inundadas a pie o en pequeñas embarcaciones. @Daily_Briefs_ | X

Casi 7000 debieron ser trasladadas a más de 230 refugios habilitados por las autoridades @RCVHonduras