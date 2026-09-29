Bueno para el turismo: la entrada a los museos seguirá siendo gratuita en el Reino Unido

Así lo anunció el Ministerio de Cultura británico. El gobierno considera que "las repercusiones y los beneficios de una medida de este tipo no se sentirían de manera uniforme en todo el sector".

El gobierno considera que "las repercusiones y los beneficios de una medida de este tipo no se sentirían de manera uniforme en todo el sector".

El gobierno de Reino Unido anunció este martes que los museos nacionales seguirán siendo gratuitos para los visitantes extranjeros , tras la polémica a principio de este año cuando fue anunciada la posibilidad de cobrar entrada para aumentar sus recursos financieros.

Desde 2001, el acceso a las colecciones permanentes de los museos nacionales, como el British Museum o la National Gallery de Londres , es gratuito para todo el mundo, y millones de extranjeros los visitan cada año.

Así, los visitantes solo pagan por las exposiciones temporales. En abril, el gobierno había anunciado que estaba "explorando" la posibilidad de cobrarle el ingreso a los visitantes extranjeros con el fin de contribuir a la financiación de estas instituciones culturales.

Finalmente, "todo el mundo seguirá beneficiándose de la entrada gratuita", indicó el Ministerio de Cultura británico en un comunicado. El gobierno considera que "las repercusiones y los beneficios de una medida de este tipo no se sentirían de manera uniforme en todo el sector". En ese sentido, la cartera indicó que los museos nacionales "atraen a visitantes de todo el mundo" y generan un monto equivalente a más de u$s1.300 millones al año.

En 2025, 7,1 millones de personas visitaron el Museo de Historia Natural y 6,4 millones visitaron el British Museum. Según cifras del gobierno, correspondientes al ejercicio fiscal 2023/2024, los visitantes extranjeros representaron el 43% de las visitas a los museos nacionales de Reino Unido.

"Todo el mundo seguirá beneficiándose de la entrada gratuita", indicó el Ministerio de Cultura británico en un comunicado.

Desde principios de año, Francia, por su parte, cobra una entrada más cara al Museo del Louvre y a otros cinco lugares culturales, entre ellos el Palacio de Versalles, a los turistas procedentes de países de fuera del Espacio Económico Europeo. Estos visitantes deben pagar cerca de u$s36,3 para recorrer el Louvre, el museo más visitado del mundo, es decir, poco más de u$s11,3 más que franceses y europeos.

La polémica decisión barajada en abril de este año

En abril, el Reino Unido consideró la posibilidad de cobrar entradas pero la propuesta suscitó críticas por parte de grupos y países defensores de la restitución de objetos sustraídos para su exhibición, mientras que los objetos en litigio siguen expuestos.

La entrada gratuita a los museos y galerías nacionales en la región fue introducida en 2001 por el exprimer ministro laborista Tony Blair, en un intento por hacer la cultura más accesible para todos.

El mes pasado, el gobierno del Reino Unido anunció que colaboraría con el sector para estudiar los posibles beneficios de cobrar a los visitantes internacionales en los museos nacionales, incluyendo cómo esto podría apoyar al sector artístico.

Sin embargo, la propuesta se enfrenta a una fuerte reacción en medio de crecientes llamamientos en todo el mundo para que los objetos sean devueltos a sus comunidades o países de origen. Aunque se hicieron esfuerzos para abordar esta cuestión de larga data, tanto los objetos como los restos humanos sustraídos durante la era colonial siguen conservándose en diversos museos de toda Europa.