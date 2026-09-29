A dos meses de la tragedia del helicóptero en San Juan: qué dice el informe preliminar

La Unidad Fiscal avanza en la recolección de pruebas clave para reconstruir la trayectoria del Bell 412 y esclarecer las causas del accidente.

Mientras los peritos analizan los dispositivos electrónicos, la viuda del piloto reveló cómo atraviesa el duelo a dos meses del hecho.

A dos meses del trágico accidente del helicóptero Bell 412 en el Parque Provincial Ischigualasto, la Unidad Fiscal San Juan difundió un informe preliminar sobre el estado de la causa . El hecho ocurrió en Campo Caballo Anca y cobró la vida del piloto Matías Valenzuela junto a seis brigadistas y funcionarios provinciales que se dirigían a una jornada de capacitación sobre manejo del fuego.

Hasta el momento, la investigación encabezada por el fiscal general Francisco Maldonado no pudo establecer la causa determinante del siniestro . La Justicia aguarda los resultados de las pericias accidentológicas y la extracción de datos de la caja negra para reconstruir la trayectoria de la aeronave e identificar si existió una falla técnica o humana.

El siniestro se produjo a las 9:15 de la mañana del miércoles 29 de julio de 2026 , cuando el helicóptero Bell 412 EP, perteneciente a la empresa JASFLY S.A. y contratado por la Agencia Federal de Emergencias, se estrelló en la zona de Quebrada de La Chilca . La aeronave había despegado del Aeroclub de Pocito con destino a San Agustín de Valle Fértil.

En el accidente fallecieron las siete personas a bordo: el piloto Matías Juan Pablo Valenzuela (53); el director de Protección Civil de San Juan, Dante Carlos Heredia (55); el jefe de la Dirección de Bomberos D-9, Rodolfo Rubén Castro (52); el segundo jefe de esa unidad, Jorge Carlos Carbajal (50); los agentes del Servicio Nacional de Manejo del Fuego Andrés Damián Bosch (47) y Rodrigo Sebastián Aimetta (43); y el subjefe de la Policía provincial, Marcelo Germán Videla (52).

La Unidad Fiscal San Juan recopiló los avances del caso para dar transparencia ante la gravedad del hecho. Si bien la causa no cuenta con una conclusión definitiva sobre los motivos del siniestro, se enfocan en analizar las condiciones del vuelo y los restos recopilados en los rastrillajes.

La información meteorológica oficial no indicaba alertas para la zona en la fecha del vuelo. También se confirmó que el despegue se realizó a las 9:15, unos cuarenta minutos después del horario previsto en el plan de vuelo, y que la baliza de emergencia se detectó a las 13:29 UTC mediante el sistema MEOSAR.

Para determinar con certeza la mecánica del impacto, los peritos concentran sus esfuerzos en el análisis técnico de los dispositivos electrónicos de la nave.

Las visiones de la esposa del piloto

En una entrevista brindada a Clarín, Mariana Lorenzo, pareja del comandante Matías Valenzuela, relató el dolor por la pérdida y detalló las visiones que tuvo durante las madrugadas posteriores al accidente.

La mujer contó que se le apareció la figura del helicóptero entre nubes y chocando contra una superficie, una experiencia que interpreta como un mensaje de su marido para revelarle lo que sucedió. “Se me aparece el Bell 412, con todas sus luces, y él manejando baja hacia mí y me muestra que los envuelve una nube y que chocan contra algo”, aseguró.

Pese a que la investigación oficial espera el resultado final de la caja negra, la mujer sostiene que las imágenes que percibió le dieron la respuesta sobre el desenlace fatal: “No creo que haya sido falla humana y tampoco creo que haya fallado la máquina”.