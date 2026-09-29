Tailandia bajo el agua: 23 muertos, 2 millones de afectados y caos en Bangkok

Las inundaciones afectan a 42 provincias y ya provocaron daños por u$s367 millones. El Consejo de Ministros de Tailandia aprobó el martes más de 4.000 millones de baht, equivalentes a u$s119 millones, para afrontar las consecuencias.

Tailandia ya registra un total de 23 muertos tras las inundaciones que se generaron a raíz de la intensa lluvia que azotó al país y afectó a más de una treintena de provincias. Bangkok se encuentra entre las zonas más afectadas, donde se registró una caída de más de 300mm de agua en tan solo tres días.

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Según detallaron las autoridades, la mayoría de las víctimas mortales fallecieron a causa de "caídas al agua, ahogamientos y descargas eléctricas". Además, estiman que al menos dos millones de personas se vieron afectadas por el temporal.

La Administración Metropolitana de Bangkok (BMA) decretó el estado de desastre en los 50 distritos bajo su jurisdicción. Sobre la vuelta a la normalidad, indicaron que esperan que el 90% de las calles principales se sequen en el transcurso de dos días , aunque la totalidad dela gua podría tardar alrededor de una semana en ser eliminada en comunicadas ubicadas en áreas bajas.

"Ya se están llevando a cabo labores de recuperación en las zonas donde el agua ha bajado" , precisó el gobernador de la ciudad, Chadchart Sittipunt.

Sobre la vuelta a la normalidad, indicaron que esperan que el 90% de las calles principales se sequen en el transcurso de dos días.

Las inundaciones también provocaron caos en el aeropuerto Suvarnabhumi de Bangkok , donde la falta de personal y la acumulación de equipaje complicaron las operaciones. Thai Airways señaló que la mitad de su personal no pudo acudir a trabajar informó que prevé cancelar unos 30 vuelos y que unas 5.600 maletas permanecen retenidas.

"Casi el 100% de los vuelos de los últimos dos días sufrieron retrasos, y menos del 3% salieron según lo previsto, ya que no se pudo mantener la capacidad operativa", dijo el director ejecutivo de Thai Airways, Chai Eamsiri.

Bangkok fue una de las 42 provincias alcanzadas por las inundaciones, que provocaron daños estimados en u$s367 millones en una veintena de provincias y amenazan con afectar a una economía que depende del turismo.

Bangkok fue una de las 42 provincias alcanzadas por las inundaciones, que provocaron daños estimados en u$s367 millones. @thetatvaindia

El Gobierno tailandés aprobó fondos para afrontar las inundaciones

Ante el impacto de las inundaciones, el Consejo de Ministros de Tailandia aprobó el martes más de 4.000 millones de baht, equivalentes a u$s119 millones, para afrontar sus consecuencias, según informó el primer ministro Anutin Charnvirakul.

El Gobierno también dio luz verde a un proyecto de drenaje de largo plazo, con un costo de 160.000 millones de baht, equivalentes a u$s4.800 millones. La obra demandará ocho años y tendrá como objetivo mejorar la protección contra las inundaciones en la región central, Bangkok y sus alrededores.

El impacto se da además sobre una economía en la que el turismo tiene un peso clave. Entre enero y septiembre, las llegadas de extranjeros cayeron 3,12% interanual, hasta los 21,28 millones de visitantes.

Las lluvias también golpearon y provocaron anegamientos en la vecina Birmania (Myanmar) y, según la plataforma Zoom Earth, se desplazaron hacia el norte de Tailandia.

Tailandia sufrió en 2011 una de las peores inundaciones de su historia, provocadas por una temporada monzónica excepcionalmente lluviosa y varias tormentas tropicales. Según el Banco Mundial, aquel episodio dejó más de 800 muertos y afectó a más de 13 millones de personas.