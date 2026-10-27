Florida más allá de Miami: playas, paseos en yate y la posibilidad de ver a Lionel Messi en el Inter Miami

Fort Lauderdale ofrece una alternativa para descubrir el sur de Florida entre canales, mansiones, playas y propuestas gastronómicas. Desde experiencias inmersivas hasta partidos del Inter Miami, el destino combina naturaleza, cultura y entretenimiento.

Florida ofrece múltiples alternativas para quienes buscan conocer otros destinos más allá de los parques temáticos y las principales atracciones de Miami . Entre ellas aparece Fort Lauderdale , una ciudad que combina extensas playas, canales navegables, restaurantes, propuestas culturales y experiencias vinculadas con la naturaleza y el deporte.

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Ubicada sobre la costa atlántica, al norte de Miami, la ciudad se caracteriza por su estrecha relación con el agua. Sus canales, puentes, residencias con muelles privados y embarcaciones le valieron el apodo de “Venecia de América” , una denominación que refleja la importancia de la navegación en la vida cotidiana y turística del destino.

A diferencia del movimiento de otros centros turísticos del estado, Fort Lauderdale propone un ambiente más relajado , aunque cuenta con una amplia oferta de actividades que incluye desde paseos en yate hasta visitas a museos y espacios históricos.

Uno de los principales atractivos de Fort Lauderdale es su paseo marítimo , que se extiende junto a las playas de arena clara y las palmeras características de la costa de Florida.

El recorrido se distingue por un muro blanco de formas onduladas que separa la zona peatonal de la playa. A lo largo del trayecto aparecen hoteles, restaurantes y distintos espacios para disfrutar del paisaje del océano Atlántico.

Más allá de su propuesta costera, la ciudad también cuenta con sectores comerciales y gastronómicos que permiten conocer otra faceta del destino.

Miami ofrece sectores gastronómicos y comerciales. Inter Miami

Entre ellos sobresale Las Olas Boulevard, una de las avenidas más representativas de Fort Lauderdale, donde se concentran boutiques, galerías de arte, bares y restaurantes.

La zona invita a recorrer sus comercios, disfrutar de una comida al aire libre o detenerse en alguna de sus terrazas. Además, conserva construcciones históricas que permiten acercarse al pasado de la ciudad y comprender su transformación en uno de los principales centros turísticos del sur de Florida.

Paseos en yate por Fort Lauderdale

La navegación constituye una de las experiencias más características de Fort Lauderdale, debido a la extensa red de canales que atraviesa sus barrios residenciales.

Los recorridos en embarcaciones permiten observar la ciudad desde el agua y descubrir propiedades de grandes dimensiones, jardines que desembocan en los canales y muelles privados donde permanecen amarrados numerosos yates.

Uno de los sectores más conocidos es Millionaires Row, una zona que reúne mansiones y embarcaciones de lujo y que permite apreciar el estilo de vida náutico asociado con Fort Lauderdale.

Otra posibilidad consiste en realizar una excursión por la Intracoastal Waterway, una vía navegable que conecta diferentes puntos de la costa estadounidense.

Los paseos pueden incluir servicios gastronómicos a bordo, desde una copa de champán hasta propuestas de comidas y cenas con vistas panorámicas.

De esta manera, la navegación se convierte en una alternativa para combinar el recorrido turístico con experiencias gastronómicas y conocer una de las características más distintivas de la ciudad.

Cuánto cuesta ver un partido del Inter Miami de Lionel Messi en Florida

El turismo deportivo también adquirió un papel destacado en el sur de Florida, especialmente desde la llegada de Lionel Messi al Inter Miami CF.

La presencia del capitán de la Selección argentina convirtió los partidos del equipo estadounidense en una atracción para visitantes de distintas partes del mundo, que buscan incorporar a sus vacaciones la posibilidad de verlo jugar.

En 2026, el club trasladó sus encuentros habituales como local al nuevo Nu Stadium, donde la experiencia de los aficionados comienza antes del inicio de cada partido.

Uno de los principales atractivos es la Fan Zone, un espacio destinado al entretenimiento de los hinchas que reúne juegos, desafíos futbolísticos, música, propuestas gastronómicas y actividades organizadas por los patrocinadores.

Las camisetas rosadas del Inter Miami predominan entre los asistentes, en un ambiente que combina la presencia de familias, turistas y seguidores del fútbol de distintas nacionalidades.

Para quienes desean asistir a un encuentro, las entradas pueden adquirirse de manera individual y sus valores dependen del rival, la ubicación dentro del estadio y la demanda.

Como referencia, los tickets presentan precios estimados de entre u$s 100 y u$s 200 por persona, aunque existen categorías con importes superiores o inferiores.

La posibilidad de presenciar un partido de Messi representa una alternativa turística que va más allá del espectáculo deportivo, debido a las actividades previas y al ambiente que rodea cada presentación del equipo.

Una finca histórica rodeada de naturaleza

Entre las propuestas culturales de Fort Lauderdale se encuentra Bonnet House Museum & Gardens, una propiedad histórica ubicada cerca de la playa que combina arquitectura, arte y espacios naturales.

Los paseos en yate son otro atractivo.

La finca ocupa aproximadamente 15 hectáreas de un entorno de isla barrera y permite conocer cómo era la vida de la familia Bartlett, así como las actividades que realizaba el personal encargado del mantenimiento de la propiedad.

Los visitantes pueden realizar recorridos guiados o autoguiados por la residencia principal, las construcciones auxiliares y los jardines.

Uno de los aspectos destacados es la colección artística de Evelyn Bartlett, que incluye pinturas y esculturas de animales procedentes del sudeste asiático y África.

La propiedad también conserva una importante colección de orquídeas, considerada entre las más destacadas de Estados Unidos.

Además, el entorno natural permite observar distintas especies de aves, especialmente en las inmediaciones del lago de agua dulce que forma parte de la finca.

Por sus características, Bonnet House ofrece una alternativa para quienes buscan complementar las actividades de playa con un recorrido por la historia, el arte y la naturaleza de Fort Lauderdale.

Una experiencia inmersiva para descubrir el mundo de las medusas

Otra propuesta diferente para incorporar a un viaje por el sur de Florida es el Jellyfish Museum, ubicado en Pompano Beach, cerca de Fort Lauderdale.

El espacio está dedicado a las medusas y ofrece una experiencia que combina exhibiciones de ejemplares vivos, iluminación especial, recursos audiovisuales y contenidos interactivos.

A diferencia de los museos tradicionales, la visita propone observar a estos organismos marinos dentro de acuarios iluminados, donde sus formas transparentes y movimientos generan un particular efecto visual.

El recorrido también cuenta con una dimensión educativa, ya que permite conocer las características biológicas de las medusas, sus formas de vida y la función que cumplen dentro de los ecosistemas oceánicos.

La propuesta resulta especialmente atractiva para familias, viajeros interesados en la naturaleza y turistas que buscan actividades distintas de las habituales excursiones de playa.

Así, Fort Lauderdale y sus alrededores reúnen alternativas que permiten descubrir otra cara de Florida. Desde navegar entre mansiones y yates hasta recorrer espacios históricos, visitar exhibiciones inmersivas o asistir a un partido del Inter Miami, el destino ofrece experiencias que combinan descanso, gastronomía, cultura y entretenimiento.