3 paraísos escondidos de Buenos Aires para desconectarte este fin de semana largo

La provincia de Buenos Aires esconde rincones poco conocidos que sorprenden por su tranquilidad, su historia y sus paisajes. A pocos kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, existen destinos ideales para una escapada corta sin necesidad de gastar de más ni viajar largas horas.

En medio del ritmo acelerado de la ciudad, estos pueblos aparecen como verdaderos refugios para descansar , conectarse con la naturaleza y disfrutar de la vida rural. Con propuestas simples pero encantadoras, son opciones perfectas para aprovechar un fin de semana largo.

Villars es una pequeña localidad del partido de General Las Heras que se destaca por su calma absoluta y su esencia de campo. Ubicada a unos 100 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires , es un destino ideal para quienes buscan desconectar del ruido urbano.

Con calles tranquilas y arboladas, Villars es una de las localidades más pintorescas para disfrutar.

Para llegar en auto desde la ciudad, la forma más directa es tomar el Acceso Oeste (RN 7) y continuar hasta la altura de Luján. Desde allí, hay que desviarse hacia la Ruta Provincial 6 y luego empalmar con la Ruta Provincial 40 en dirección a General Las Heras. Siguiendo por esta ruta, se accede finalmente a Villars a través de caminos rurales señalizados.

Una de sus principales atracciones es la antigua estación de tren, que conserva ese aire detenido en el tiempo. Caminar por sus calles tranquilas, recorrer sus construcciones históricas y disfrutar del silencio son parte de la experiencia.

Además, el entorno natural invita a hacer caminatas, paseos en bicicleta o simplemente sentarse a descansar al aire libre. Es un lugar pensado para bajar un cambio y reconectar con lo simple.

Ernestina

Ernestina es un pueblo diminuto del partido de 25 de Mayo que sorprende por su historia y su encanto rural. Con una población muy reducida, mantiene intacta su identidad y su estilo de vida tranquilo.

Desde la Ciudad de Buenos Aires, se recomienda tomar el Acceso Oeste (RN 7) hasta Luján y luego continuar por la Ruta Nacional 5 en dirección a Mercedes, Suipacha y Chivilcoy. A la altura de 25 de Mayo, hay que desviarse por caminos provinciales (como la RP 51 y accesos rurales) que conducen directamente a Ernestina. El recorrido es mayormente por ruta asfaltada, con los últimos kilómetros más rurales.

Ernestina La localidad de Ernestina tiene construcciones que parecen detenidas en el tiempo para admirar. Imagen: La Verdad Junín

El casco del pueblo conserva construcciones antiguas, una pequeña iglesia y la estación ferroviaria, que son parte central de su identidad. Todo invita a recorrerlo sin apuro y a disfrutar del contacto con la historia. Es ideal para quienes buscan silencio, aire puro y una experiencia distinta, lejos del turismo masivo. Su escala íntima lo convierte en un lugar casi secreto dentro de la provincia.

Gowland

Gowland es una localidad del partido de Mercedes que se volvió un destino cada vez más elegido por quienes buscan tranquilidad sin alejarse demasiado de la ciudad. Su combinación de naturaleza y patrimonio lo hace especialmente atractivo.

Para llegar desde la Ciudad de Buenos Aires en auto, hay que tomar el Acceso Oeste (RN 7) hasta Luján y continuar por la Ruta Nacional 5 en dirección a Mercedes. Antes de ingresar a la ciudad, se encuentra el acceso señalizado hacia Gowland, que está a pocos minutos por camino asfaltado.

Entre sus principales atractivos se destacan la estación de tren, los espacios verdes y su cercanía con Mercedes, donde se pueden sumar actividades gastronómicas y culturales.

Gowland En Gowland los espacios verdes y las construcciones antiguas también invitan a contemplar. Imagen: Mercedes web oficial

Gowland ofrece un equilibrio perfecto entre descanso y propuestas para hacer. Es un destino versátil, ideal tanto para relajarse como para explorar los alrededores y disfrutar del turismo rural.