El día de playa suele ser algo asociado a la relajación y diversión, pero también requiere algo de planificación cuando hay chicos. Contar con algunos juguetes u objetos básicos ayuda a que no se aburran y que el tiempo al aire libre se disfrute más.
7 juguetes que no le pueden faltar a tu hijo si vas a la playa y qué juegos se pueden hacer
Estas son algunas ideas para entretener a los más chicos mientras se pasa el día junto al mar, con propuestas para compartir en familia.
-
Adiós a los robos en la playa: el sencillo truco que recomiendan los socorristas para proteger tu móvil
-
Montevideo ajusta la alerta por enterococos en playas con carteles y sin nueva bandera
Más allá del hermoso paisaje natural, algunos elementos potencian la creatividad y promueven el movimiento. Con mucho o poco espacio y algunas reglas básicas, se pueden armar propuestas que entretengan a los menores durante todo el día.
Juguetes que no le pueden faltar a tu hijo en la playa
En la lista que tenés que tener en mente para la playa, no puede faltarte:
Balde y pala
Este es el clásico infaltable para crear castillos, caminos o figuras. También sirve para competencias, como ver quién llena el balde más rápido o arma la torre más alta antes de que llegue el agua.
Moldes para arena
Con formas de animales, autos o figuras geométricas, estos accesorios cumplen casi las mismas funciones que los baldes. Se pueden organizar recorridos o pequeñas ciudades para fomentar la imaginación de los chicos.
Pelota
Este es un clásico para cualquier edad. Se pueden hacer distintas cosas, como jugar a los pases, juegos de puntería o desafíos de equilibrio. Para evitar golpes al resto de la gente que está en la playa, lo mejor es llevar una pelota blanda.
Frisbee de goma
Es excelente para jugar en espacios amplios, ya que te invita a correr y coordinar movimientos. Se puede jugar en parejas o en grupo y se puede jugar a contar cuántos lanzamientos seguidos logran sin que caiga para divertirse más.
Set de paletas con pelota
Este es otro infaltable de la playa. Jugar al tenis de playa favorece la coordinación y la concentración. Al principio, alcanza con pasarse la pelota, pero después se pueden sumar puntos o cambiar de roles.
Camión o tractor de plástico
Estos autos de juguete se adaptan bien a la arena y permiten que los chicos armen obras imaginarias. Por lo general se suelen crear caminos, cargar arena y simular construcciones durante todo el día.
Pistola de agua
Es muy buena para mantenerse fresco en días de mucho calor. Se presta para distintos tipos de juego, como apuntar a un blanco o competir para ver quien moja más al otro.
- Temas
- playas
Dejá tu comentario