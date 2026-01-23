7 juguetes que no le pueden faltar a tu hijo si vas a la playa y qué juegos se pueden hacer

Estas son algunas ideas para entretener a los más chicos mientras se pasa el día junto al mar, con propuestas para compartir en familia.

Estos son los juguetes que no te pueden faltar para ir a la playa con chicos.

El día de playa suele ser algo asociado a la relajación y diversión , pero también requiere algo de planificación cuando hay chicos. Contar con algunos juguetes u objetos básicos ayuda a que no se aburran y que el tiempo al aire libre se disfrute más .

Más allá del hermoso paisaje natural, algunos elementos potencian la creatividad y promueven el movimiento. Con mucho o poco espacio y algunas reglas básicas, se pueden armar propuestas que entretengan a los menores durante todo el día.

En la lista que tenés que tener en mente para la playa, no puede faltarte :

Este es el clásico infaltable para crear castillos, caminos o figuras. También sirve para competencias, como ver quién llena el balde más rápido o arma la torre más alta antes de que llegue el agua.

Con formas de animales, autos o figuras geométricas, estos accesorios cumplen casi las mismas funciones que los baldes. Se pueden organizar recorridos o pequeñas ciudades para fomentar la imaginación de los chicos.

Pelota

Este es un clásico para cualquier edad. Se pueden hacer distintas cosas, como jugar a los pases, juegos de puntería o desafíos de equilibrio. Para evitar golpes al resto de la gente que está en la playa, lo mejor es llevar una pelota blanda.

Frisbee de goma

Es excelente para jugar en espacios amplios, ya que te invita a correr y coordinar movimientos. Se puede jugar en parejas o en grupo y se puede jugar a contar cuántos lanzamientos seguidos logran sin que caiga para divertirse más.

Set de paletas con pelota

Este es otro infaltable de la playa. Jugar al tenis de playa favorece la coordinación y la concentración. Al principio, alcanza con pasarse la pelota, pero después se pueden sumar puntos o cambiar de roles.

Camión o tractor de plástico

Estos autos de juguete se adaptan bien a la arena y permiten que los chicos armen obras imaginarias. Por lo general se suelen crear caminos, cargar arena y simular construcciones durante todo el día.

Pistola de agua

Es muy buena para mantenerse fresco en días de mucho calor. Se presta para distintos tipos de juego, como apuntar a un blanco o competir para ver quien moja más al otro.