Las técnicas de maquillaje que se volvieron tendencia en tiktok

La plataforma no solo impulsa productos virales, sino también comparte técnicas que cambian la forma de maquillarse. Conocé cuáles son las mas conocidas este 2026.

TikTok se convirtió en una de las principales fuentes de inspiración para quienes buscan actualizar su rutina de maquillaje y aprender.

Las redes sociales cambiaron la manera en que las personas descubren tendencias de belleza. En los últimos años, TikTok se convirtió en una de las plataformas más influyentes para el mundo del maquillaje gracias a sus tutoriales rápidos, reseñas de productos y consejos de expertos.

Durante los últimos meses, varias formas de aplicar productos se viralizaron. Algunas prometen un acabado más natural, mientras que otras buscan corregir imperfecciones o resaltar determinados rasgos faciales. Entre las más populares se encuentran el under painting, el uso de correctores de color y la aplicación del rubor hasta la zona de la ojera.

Una de las técnicas más comentadas en TikTok es el under painting , un método que consiste en aplicar los productos de contorno y rubor antes de la base de maquillaje.

La propuesta ganó popularidad luego de que maquilladores profesionales revelaran que era una de las técnicas favoritas que usan para realizar el maquillaje de celebridades y conseguir un acabado más natural y sofisticado.

A diferencia del maquillaje tradicional, donde primero se coloca la base y luego los productos de contorno, el under painting invierte el orden. El procedimiento suele realizarse de la siguiente manera:

aplicar contour en crema en zonas estratégicas del rostro

colocar rubor en las mejillas

difuminar correctamente ambos productos

cubrir suavemente con una base ligera

unificar el maquillaje sin eliminar lo que se hizo previamente

El resultado es un rostro más esculpido pero sin líneas marcadas ni contrastes demasiado evidentes.

corrector de color Página web: www.elfcosmetics.com

Corrector de color: por qué recomiendan usar un corrector verde o naranja

Otra técnica que experimentó un fuerte crecimiento en TikTok es el uso de correctores de color. Aunque es una herramienta conocida desde hace años por maquilladores profesionales, las redes sociales ayudaron a acercarla al público general.

Estos productos funcionan utilizando la teoría del color para neutralizar determinadas tonalidades de la piel antes de aplicar la base. Cada color tiene una función específica:

verde para neutralizar rojeces y granitos

naranja para corregir ojeras oscuras en pieles medias y oscuras

durazno para iluminar ojeras leves

amarillo para equilibrar tonos violáceos

lila para aportar luminosidad a pieles apagadas

Muchas personas descubrieron que utilizar un producto específico antes de la base permite reducir considerablemente la cantidad de maquillaje necesaria para cubrir imperfecciones. Los expertos recomiendan aplicar pequeñas cantidades únicamente en las zonas que lo necesiten y difuminar correctamente antes de continuar con el resto del maquillaje.

rubor ojera Página web: patrickta.com

Rubor hasta la ojera

El rubor se convirtió en uno de los productos estrella de TikTok y a partir de esto se popularizaron nuevas técnicas. Una de las más llamativas consiste en extender el rubor hasta la zona de la ojera. La tendencia surgió como una evolución de los clásicos maquillajes donde el rubor se aplicaba únicamente sobre las mejillas.

Ahora, muchas creadoras de contenido recomiendan llevar el color más arriba para generar un efecto visual de un rostro mas levantado y también luminoso. La técnica suele realizarse de la siguiente manera:

aplicar rubor sobre la parte alta de las mejillas

extenderlo hacia las sienes

difuminar ligeramente debajo de los ojos

integrar el color con el corrector

El objetivo es crear un efecto saludable y natural que recuerde al rubor que aparece de forma espontánea después de hacer ejercicio o pasar tiempo al aire libre.

Los tonos más utilizados suelen ser:

rosa suave

durazno

coral

rojo translúcido

El auge de esta técnica también estuvo acompañado por Patrick Ta, un maquillador conocido por trabajar con celebridades que se volvió tendencia cuando se empezó a hablar de su nuevo producto: un rubor de transición. El cual es un rubor en polvo con casi nada de pigmento, que sirve para integral el rubor aplicado previamente con el resto el maquillaje.