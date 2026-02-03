Muerte de Catherine O'Hara: qué es situs inversus, la extraña condición congénita que padecía la actriz

La actriz, que falleció a sus 71 años, había revelado en 2020 que desconocía su diagnóstico hasta dos décadas antes.

Catherine O’Hara murió el viernes pasado a los 71 años y en las últimas horas se conoció que le descubrieron una enfermedad antes de morir. Se trata de situs inversus, una condición sumamente extraña que afecta a aproximadamente 1 de cada 10.000 personas, según el sitio especializado Healthline.

La actriz había revelado en 2020 que desconocía su diagnóstico hasta dos décadas antes, cuando, durante una prueba de tuberculosis, una radiografía mostró que tenía los órganos invertidos en el tórax y el abdomen.

En una conversación con el portal Daily Mail, O’Hara se sorprendió ante el hallazgo, recordando que su médico le dijo: “Eres la primera paciente que veo con esto” . También expresó dudas sobre la posibilidad de que otros miembros de su familia tuvieran la misma condición. Su esposo reaccionó con humor al diagnóstico al decir: “No, su cabeza está al revés”.

El situs inversus es una condición congénita muy rara en la que los órganos internos del cuerpo están dispuestos como en un espejo: lo que normalmente está a la derecha pasa a la izquierda y viceversa. Por ejemplo, el corazón puede estar en el lado derecho del pecho (lo que se llama dextrocardia), mientras que el hígado, el estómago y otros órganos pueden aparecer en posiciones “invertidas” respecto de la anatomía típica.

Esta anomalía ocurre porque, durante el desarrollo embrionario, hay una alteración en cómo se organiza la lateralidad del cuerpo , y suele estar vinculada a genes que regulan ese patrón.

No obstante, esta no habría sido la causa de la muerte de la estrella de Mi pobre angelito. En la mayoría de los casos, las personas con situs inversus no tienen síntomas ni complicaciones de salud directamente causadas por la inversión de órganos, y pueden llevar una vida completamente normal sin siquiera saber que lo tienen. Muchas veces se descubre de casualidad en una radiografía, un electrocardiograma o un estudio por otra razón médica.

Sin embargo, en un pequeño porcentaje de casos este patrón de órganos puede asociarse a otros problemas, como defectos cardíacos congénitos o condiciones como la discinesia ciliar primaria (que combina situs inversus con problemas respiratorios crónicos).

El situs inversus es una curiosidad anatómica que suele ser benigna y asintomática, pero su conocimiento es importante para médicos porque puede cambiar el enfoque diagnóstico y evitar confusiones en situaciones de emergencia.