La salud de Bastián Jerez: lo operarán por séptima vez y crece la expectativa por su traslado al Hospital Garrahan + Seguir en









El niño de 8 años será intervenido nuevamente este lunes tras el accidente en Pinamar. Su familia espera que logre estabilidad para derivarlo a un centro de mayor complejidad.

Bastián Jerez, de 8 años, será intervenido quirúrgicamente por séptima vez tras el grave accidente ocurrido en los médanos de Pinamar. NA

Bastián Jerez, el niño de 8 años que resultó gravemente herido en un accidente ocurrido en Pinamar, será sometido este lunes a una nueva intervención quirúrgica, la séptima desde el choque. El menor permanece internado en estado delicado y su evolución es clave para concretar un eventual traslado al Hospital Garrahan.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La información fue confirmada por fuentes cercanas a la familia, que precisaron que la operación se realizará en el Hospital Provincial Materno Infantil “Victorio Tetamanti”, donde el niño se encuentra internado desde hace varias semanas. Se trata de la séptima intervención a la que debe someterse desde el grave accidente ocurrido durante la primera quincena de enero.

El estado de salud de Bastián continúa siendo reservado, aunque el equipo médico evalúa día a día su evolución clínica. La prioridad, indicaron, es lograr un cuadro de mayor estabilidad que permita avanzar con decisiones médicas de largo plazo.

bastián-va(1) El niño permanece internado en el Hospital Provincial Materno Infantil “Victorio Tetamanti”, acompañado por sus padres. La expectativa de un traslado al Hospital Garrahan En el centro de salud permanecen junto a él su madre, Macarena Collantes, y su padre, Maximiliano Jerez, quienes acompañan cada paso del proceso. La familia mantiene la esperanza de que, si el niño responde favorablemente a esta nueva cirugía, pueda ser derivado al Hospital Garrahan, en la Ciudad de Buenos Aires, para continuar allí su tratamiento.

El traslado depende exclusivamente de que el menor alcance condiciones clínicas que permitan realizar el viaje sin riesgos, una evaluación que se renueva tras cada intervención.

Amarok Bastián alcoholemia pinamar El accidente ocurrió en la zona de La Frontera, cuando el vehículo UTV en el que viajaba Bastián impactó contra una camioneta. ASD Cómo ocurrió el accidente en Pinamar El hecho que dejó a Bastián en estado crítico ocurrió en la zona de La Frontera, en los médanos de Pinamar. El niño viajaba junto a sus padres a bordo de un vehículo UTV cuando impactaron contra una camioneta por causas que fueron materia de investigación. Como consecuencia del choque, el menor sufrió heridas de extrema gravedad y debió ser asistido de urgencia en el lugar. Allí recibió maniobras de reanimación antes de ser trasladado de inmediato a un hospital municipal, donde fue intervenido quirúrgicamente en seis oportunidades previas a la actual. Desde entonces, el caso mantiene en vilo a familiares y allegados, que siguen de cerca cada parte médico con la expectativa puesta en una mejora que permita avanzar hacia una recuperación sostenida.