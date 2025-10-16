Alerta por la alergia ocular en primavera: el problema de los plátanos urbanos

2. Usar anteojos de sol envolventes: actúan como barrera física frente a las partículas en suspensión.

3. Lavar el rostro y los ojos con solución fisiológica al volver de la calle, para eliminar los restos de polen.

4. Lubricar los ojos con lágrimas artificiales ayudan a mantener la superficie ocular hidratada y a disminuir la concentración de alérgenos.

5. No automedicarse: es una indicación absoluta. Consultar siempre con el oftalmólogo, quien podrá indicar colirios antialérgicos o antiinflamatorios según cada caso.