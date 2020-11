Amazon Prime Video: series y películas que se suman en diciembre

Estas son todas las series y películas que llegarán a Amazon Prime Video Latinoamérica en diciembre 2020.

Spider-Man: Into the Spider-Verse (1 de diciembre): La película ganadora del Oscar a Mejor Animación en 2019 llegará a la pantalla de Prime Video.

Can you keep a Secret? (3 de diciembre): Una comedia romántica protagonizada por Alexandra Daddario y Tyler Hoechlin. Cuando están a punto de sufrir un accidente aéreo, una mujer le cuenta todos sus vergonzosos secretos a su acompañante de asiento desconocido. Cuando finalmente se salvan, descubrirá que en realidad él director de la empresa donde ella trabaja.

Salvajes - Nueva serie original de Amazon Prime Video (11 de diciembre): Un grupo de mujeres queda atrapada en una isla tras un accidente aéreo. Ahora deberán aprender a sobrevivir, y convivir juntas.

The Wedding Year (10 de diciembre): Una mujer con fobia al compromiso asistirá a 7 bodas el mismo año acompañada de su pareja actual, ¿cambiará de opinión respecto al matrimonio?

El Mundo Fuera (11 de diciembre): Película documental protagonizada por el cantante, Alejandro Sanz.

Animales Fantásticos: Los crímenes de Grindelwald (15 de diciembre): La segunda película de la saga Animales Fantásticos. Protagonizada por Eddie Redmayne, Johnny Depp y Jude Law sigue a Newt Scamander en una nueva aventura mágica.

The Expanse - Temporada 5 (16 de diciembre): Una nueva entrega de una de las series de ciencia ficción más elegida por los usuarios de Amazon Prime Video. Marco iniciará un Armaggedon contra los Inners tras una vida de opresión, el futuro de The Belt depende de ello.

The Grand Tour - Temporada 4 (18 de diciembre): Nueva temporada del reality presentado por Jeremy Clarkson, Richard Hammond y James May conociendo y conduciendo los mejores automóviles del mundo.

El Cid - Nueva serie original de Amazon Prime Video (18 de diciembre): Jaime Lorente, estrella de La Casa de Papel, se pone en la piel del histórico soldado español, Rodrigo Díaz de Vivar.

Home Office - Especial del show "Mirreyes vs Godinez" (18 de diciembre): En el marco de la pandemia de COVID-19, Mirreyes y Godinez regresan para un especial grabado de forma remota en el que deberán adaptarse a la nueva realidad. ¿Podrán mantener la cordura están encerrados?

Aquaman (21 de diciembre) Protagonizada por Jason Momoa cuenta la historia del famoso héroe de DC Comics.