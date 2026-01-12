Andrés Compagnuccci en el Paseo de las Artes del Palacio Duhau exhibe "Cosas que hago para ser feliz" Por Laura Feinsilber + Seguir en









Con una trayectoria que cruza museos, premios y exhibiciones internacionales, el autor presenta una obra que dialoga con la cultura popular y el presente desde el humor, el oficio y una mirada profundamente personal.

Hasta el 1° de marzo exhibe “Cosas que hago para ser feliz” en el Paseo de las Artes del Palacio Duhau durante las 24 horas, en Posadas 1350 (CABA).

Andrés Compagnucci nació en La Plata en 1966. Cursó tres años de arquitectura para más tarde recibirse de Licenciado en Diseño y Comunicación Visual en la Facultad de Bellas Artes de su ciudad natal. Fue becado en 1994 por la Fundación Proa para trabajar en el taller de Guillermo Kuitca.

Ha expuesto en el Centro Cultural Recoleta, en el Museo Nacional de Bellas Artes, y en el exterior: Viena, Madrid, Londres, Uruguay. Recibió importantes premios, entre ellos el del Fondo Nacional de las Artes, Fondo de Telefónica de Promoción de Pintura Joven, fue ternado por la Asociación Argentina de Críticos de Arte. Obtuvo el Premio Artista Joven del Año, el Primer Premio Adquisición de la Universidad de Palermo, el del Museo de Bellas Artes.

andres compagnucci muestra 1 ¿En qué mundo vive este artista? No creemos que ignore que es un mundo hostil. Hay guerras por doquier y está en ciernes. Se ha alterado el orden establecido; la tecnología, la trama en la que la que la alienación digital nos somete a sofisticadas situaciones; el lenguaje ha sido degradado; la vulgaridad se impone y -como señala el ensayista historiador boloñés Loris Zanatta- la demagogia permisiva “acojamos a todos” y la intransigente “expulsemos a todos” es lo que da origen a la discriminación.

¿Dónde se refugia este artista? El título de la exposición es toda una declaración de principios: “Cosas que hago para ser feliz”. Es una suerte de reflexión sobre el arte de la pintura y los artistas, en la que cuestiona su modo de ver y su ironía a través del pop, del hiperrealismo, del filete. Como cuando presentó su serie de colectivos, un invento porteño que data de 1928 y que Compagnucci homenajeó a través de una importante serie que incluía el exceso de ornamentación que los caracterizaba: La Virgen de Luján, cromados, espejos, escudos futboleros los colores vibrantes, las líneas curvas en las cintas con los colores patrios.

andres compagnucci muestra 3 También se refugia en personajes de Disney, que también personaliza a través de muñecos, siempre con una paleta de pintor y pincel en la mano. Describe a otros artistas y sus personalidades, tampoco puede prescindir de una alusión al artista “contemporáneo”. Compagnucci es un artista de gran oficio, con gran derroche colorístico y dominio del dibujo. Puede abordar el filete, el comic, flores y los personajes de historieta con gran solvencia. Y también, lo que no es poco después de la descripción del mundo actual, muy abordado por el arte contemporáneo, nos invita a salir de la muestra con una sonrisa al proponernos jugar con el color y la imagen.

