Solo 20 minutos: la rutina de entrenamiento que promete un abdomen plano

Con el tiempo, bajar la panza suele ser uno de los objetivos principales de todos. Acá te contamos cómo.

Con una rutina aplicada se pueden obtener resultados muy efectivos. Imagen: Freepik

Bajar la panza y lucir un abdomen plano es uno de los objetivos más comunes en el entrenamiento físico, pero muchas personas no logran resultados porque se enfocan solo en repeticiones sin estrategia. Existen métodos más efectivos que integran distintos tipos de movimientos para activar toda la zona del core y favorecer la tonificación sin pasar horas en el gimnasio.

Entre las opciones accesibles para lograr ese objetivo hay rutinas de corta duración que, combinadas con constancia y técnica adecuada, permiten trabajar el abdomen completo desde distintos ángulos. Una propuesta destacada es un entrenamiento de solo 20 minutos que incluye ejercicios funcionales y dinámicos para fortalecer el core y mejorar la definición abdominal.

Ejercicios La mejor forma de bajar la panza es con una buena rutina de entrenamiento y una alimentación controlada. Imagen: Freepik El entrenamiento que necesitas para lucir un abdomen plano La rutina recomendada se basa en movimientos que activan el core completo, no solo los músculos visibles del abdomen. Incluye crunches tradicionales para trabajar la parte superior, elevaciones de piernas para el abdomen bajo y crunch de bicicleta para activar los oblicuos a través de rotaciones controladas.

Además, ejercicios como Russian twists intensifican la activación lateral y mejoran la definición de la cintura, mientras que la plancha y sus variaciones fortalecen el abdomen profundo y la zona lumbar, aportando estabilidad global.

El formato sugerido es realizar cada ejercicio por tiempo (por ejemplo, 30 segundos de trabajo con 15 segundos de descanso) repitiendo el circuito varias veces para completar los 20 minutos, ideal si se practica entre dos y tres veces por semana para avanzar progresivamente.

No es solo entrenamiento: la importancia de la alimentación Para que cualquier programa de ejercicios dé resultados visibles en la zona abdominal, es clave acompañarlo con una alimentación adecuada que favorezca la reducción de grasa corporal general, ya que no es posible eliminar grasa de forma localizada solo con ejercicio. Los especialistas recomiendan priorizar proteínas magras y verduras, reducir azúcares y carbohidratos refinados, y mantener una buena hidratación diaria, hábitos que ayudan a optimizar la composición corporal y que, junto con el entrenamiento, contribuyen a un abdomen más plano. También es importante equilibrar la actividad física general, ya que un estilo de vida activo favorece un gasto energético mayor y mejora los resultados a largo plazo.

