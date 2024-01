¡Anotalo!: el truco mágico para que las gaseosas no se queden sin gas

Tomar bebidas refrescantes con el calor es una de las satisfacciones más grandes del verano . Pero en ocasiones, si tu gaseosa cola se quedó sin gas , su sabor ya no es el mismo y lo mismo ocurre con el placer de tomarla.

Pero ¡ya no más!, un Tiktoker subió a su cuenta personal @omarmmarty un truco infalible para que las bebidas mantengan su gas por semanas. El video no tardó en viralizarse y el autor explica que: “Aunque pasen semanas sin que lo abras, el gas se queda dentro del refresco, porque no tiene por dónde salir”.