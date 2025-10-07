Así es el mejor hotel del mundo: lujo y exclusividad en el corazón de Bangkok

Con vistas al río Chao Phraya, este exclusivo alojamiento tiene suites con piscina privada, cocina con estrellas Michelin y un spa reconocido mundialmente.

De la firma Capella Hotels & Resorts, este alojamiento fue el ganador del ranking "The World’s 50 Best Hotels" en 2024.

Cuando hablamos de los hoteles de lujo más prestigiosos, nos referimos a los alojamientos que cuentan con un servicio exclusivo, diseño impecable y una ambientación capaz de transportarte a otra dimensión. En ese escenario compiten anualmente los mejores del mundo a través del ranking "The World’s 50 Best Hotels" , que cada año revela cuáles son los más admirados por críticos, viajeros y profesionales de la hotelería.

En su edición 2024, el ganador fue Capella Bangkok , ubicado a orillas del río Chao Phraya , en Tailandia. Con villas de jardines privados y un enfoque que mezcla naturaleza y ciudad, logra crear una experiencia envolvente qué lo convierte en un destino imprescindible para los turistas más exigentes. ¡Descrubrílo!

Capital y motor cultural de Tailandia, Bangkok es una ciudad donde lo antiguo convive con lo contemporáneo: canales, mercados flotantes, templos ancestrales y rascacielos futuristas están en un mismo mapa. El río Chao Phraya es su eje vital y miles de embarcaciones circulan por sus aguas, conectando palacios y templos.

Capella Bangkok se sitúa en el histórico barrio de Charoenkrung , que conserva ese carácter tradicional pero suma galerías de arte, cafés de diseño y restaurantes de primer nivel. El alojamiento abrió en 2020 y pertenece al grupo Capella Hotels & Resorts , reconocido por ofrecer experiencias boutique de lujo consciente y personalizada.

capella bangkok

Tiene 101 habitaciones distribuidas entre suites y villas de 205 metros cuadrados frente al río. Estas unidades exclusivas cuentan con servicio personalizado, patios privados, jardines interiores y piscinas tipo “plunge”, elementos poco comunes para un contexto urbano.

Uno de sus pilares del éxito es su oferta gastronómica de nivel mundial. Su restaurante Côte by Mauro Colagreco, con dos estrellas Michelin, ofrece una cocina mediterránea; Phra Nakhon, un espacio tailandés local con ubicación ribereña; Tea Lounge para momentos tranquilos durante la tarde; y el bar Stella, con cocteles de autor.

Para bienestar y relajación, está el spa Auriga Wellness, y se dictan clases de yoga, pilates y Muay Thai. Otro rasgo distintivo es su servicio Capella Culturist, donde guías locales brindan recorridos en bicicleta por los rincones escondidos de Bangkok, talleres de cocina, meditaciones con monjes o visitas guiadas a templos menos conocidos.

capella

¿Cuánto cuesta una noche en el hotel "Capella Bangkok"?

Las tarifas del Capella Bangkok varían según la temporada, el tipo de habitación, los beneficios incluidos y la anticipación de la reserva. De acuerdo la plataforma de reservas Expedia, una noche para dos adultos parte desde 859,32 dólares, sin incluir impuestos y cargos adicionales.

Por su parte, el sitio oficial del hotel indica que algunas categorías como Courtyard Suite King tienen valores que pueden alcanzar los 1.603,61 dólares en fechas de alta demanda.