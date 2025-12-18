SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

18 de diciembre 2025 - 14:00

¿Cuánta comida consumimos en Navidad? Tips para una alimentación rica y saludable en las fiestas

Con algunos cambios simples en las recetas y pequeñas estrategias a la hora de comer, es posible disfrutar sin excesos.

Es recomendable consumir comidas más livianas durante el día para no llegar con tanta hambre a la noche

Las fiestas de Navidad y Año Nuevo suelen venir acompañadas de mucha comida. Por tradición, la mayoría de los platos típicos de estas fechas tienen un alto contenido calórico. Pero si en Latinoamérica es verano: ¿por qué consumimos este tipo de alimentos? Podríamos culpar a la herencia europea de comer comida confortante para los días de frio o podríamos traer soluciones y llenar la mesa navideña con ideas más acordes al verano.

Según los especialistas, durante las cenas navideñas se pueden llegar a consumir hasta 10 mil calorías, el equivalente a lo que normalmente ingerimos en cuatro o cinco días. Sin embargo, existen formas de reducir el contenido calórico y planificar las comidas para hacerlas más saludables.

Tips saludables para las fiestas

  • No saltear comidas: Es importante mantener comidas más livianas durante el día para no llegar con hambre a la cena.

  • Porciones pequeñas: Servirse cantidades moderadas ayuda a disfrutar de todo sin excederse.

  • Elegir alimentos frescos: Preparar ensaladas variadas con vegetales frescos de diferentes colores y postres a base de frutas, como ensaladas, pinchos o sorbetes.

  • Cuidar las bebidas: Moderar el consumo de alcohol y bebidas azucaradas; hidratarse con agua ayuda a controlar el exceso de calorías y la retención de líquidos.

  • Mantener la actividad física: No dejar de moverse durante las fiestas ayuda a equilibrar el exceso calórico.

  • Evitar desperdicios: Calcular la cantidad de alimentos en base a los invitados y cuidar la cadena de frío, especialmente en verano.

Cómo evitar los excesos en Navidad

Algunos platos clásicos pueden adaptarse para ser más saludables:

  • Vitel toné: Se puede usar mayonesa light y queso blanco descremado, en lugar de crema y mayonesa tradicional. Una porción de 200 gramos puede reducirse de 600 calorías a mucho menos.

  • Ensalada rusa: Cocinar los vegetales al vapor y usar mayonesa light disminuye las calorías. Evitar vegetales enlatados ayuda a reducir el sodio.

  • Carnes: Reemplazar lechón por carré o vacío, o cocinar pollo sin piel, permite disfrutar de la carne con menos grasa.

  • Mesa dulce: Pan dulce, turrones y garrapiñadas, en porciones pequeñas, pueden consumirse sin exceso. Una porción de pan dulce de “dos dedos” aporta unas 300 calorías. ¡Tip! Prepararlos caseros permite usar harina integral y menos frutas confitadas.

Con estos consejos, es posible disfrutar de la Navidad y Año Nuevo sin privarse del sabor, ni excederse en calorías, logrando un equilibrio entre tradición y hábitos saludables.

