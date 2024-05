Campari renueva su compromiso con la industria cinematográfica bajo el lema "we are cinema"

TRES ARGENTINOS EN CANNES

Campari Argentina estará representada en el Festival por las actrices argentinas Laura Laprida, Justina Bustos y la bartender Mona Gallosi, quienes participarán de la clásica Red Carpet de Cannes, así como de la celebración especialmente organizada por la compañía en el marco del Festival.

Estefania Jacobs, Marketing Manager de la firma, resalta: “Estamos felices de regresar al Festival de Cannes por tercer año consecutivo. Para esta edición, creamos una serie de experiencias memorables, unidas a través de una característica intrínseca de la marca como lo es la pasión por la creatividad y las historias. Esa pasión fue, es y será el centro de todo lo que hacemos. Para Campari Group Argentina es muy importante estar presentes con representantes del cine como Justina Bustos, Laura Laprida y la reconocida bartender Mona Gallosi, quienes llevarán la esencia y espíritu de nuestro país al Festival”.

Cannes 1.png

Justa Bustos, quien está presentando un documental sobre su experiencia aislada en un hospital de la isla Mauricio durante la pandemia del Covid-19, refleja qué expectativas tiene: “¡Volver al Festival de Cannes junto a Campari es una de las mejores propuestas que vengo recibiendo en el año! Fue un SÍ rotundo. Es un festival único donde me encuentro con colegas y amigos. La selección de películas es muy atractiva y lo que se vive es súper enriquecedor. Campari es una marca que prevalece en el tiempo, es original y su fórmula sigue intacta desde 1860”.

Laura Laprida, por su parte, cuenta cómo vive la previa: “Me considero una cinéfila, soy amante del cine, del arte y sus producciones. Cannes es uno de los festivales de cine más importantes del mundo, donde se reúnen cineastas, actores y profesionales de la industria global. Estar presente en el Festival de Cannes significa mucho para mí como actriz. Es una oportunidad única para conectarme con otros profesionales del sector. Además, es una experiencia enriquecedora tanto a nivel profesional como personal”.

Respecto de qué pilares convierten para ellas a Campari en una marca ícono, Justina describe que son la persistencia en el tiempo, la creatividad y la estética. Laprida, instaladísima en España y a punto de estrenar dos series, afirma: “Ser parte del Festival de Cannes con la marca Campari es especialmente emocionante, ya que me brinda la oportunidad de representar a una marca icónica. Lo que más me gusta es su fuerte conexión con el mundo del cine. Como actriz, me siento muy identificada con esta pasión por contar historias y transmitir emociones, así que trabajar con una marca tan ligada al cine es maravilloso. Además, Campari tiene unas raíces europeas que me encantan. Y como vivo en Europa, me hace sentir aún más conectada”.

Campari también unirá fuerzas con The Hollywood Reporter y grabará una edición especial de un podcast con Kevin Costner, director, guionista, productor y protagonista de Horizonte: Una saga americana. Costner se unirá en directo a Scott Feinberg, Editor Ejecutivo de Premios de THR, para hablar de su regreso al western en la gran pantalla, que se estrena este año en el Festival de Cannes.

Además, se asociará por tercer año con Breaking Through The Lens, una organización sin fines de lucro que empodera a las mujeres en el cine facilitándoles el acceso a una financiación vital. Juntos organizarán la gala "Crossing Borders" para rendir homenaje a las mujeres que han trascendido las fronteras culturales. La velada incluirá una mesa redonda con la actriz Diane Kruger, a la que se unirán otras figuras de la industria.

Cannes 2.png

En el corazón del Festival de Cannes se encuentra el Campari Lounge, dentro del Palais des Festivals. El Lounge tendrá como epicentro un bar circular, donde los invitados podrán disfrutar de los clásicos como el Negroni, el D’ici à Là- Bas, Milano-Torino, Americano, el Negroni Sbagliato y el Campari Spritz, que serán preparados y servidos por el equipo de Il Camparino in Galleria, replicando el legendario servicio del histórico bar milanés ubicado en la Galleria Vittorio Emanuele II. El Campari Lounge y Hyde Beach by Campari son los lugares perfectos para brindar por las historias inspiradoras y el talento que hay detrás de ellas.

“Pensé mucho en esta ciudad maravillosa y glamorosa, en el arte y en el cine, pero sobre todo en cómo podía articular Italia, Francia y mi ciudad natal Cipolletti. Si bien ya soy más porteña que rionegrina creo que es importante no olvidar las raíces. En este cocktail mezclo mi herencia italiana, mis raíces y mi presente hoy en Cannes. Busqué una mezcla llena de sofisticación, misterio y complejidad, ya que en algún punto todos estos disparadores son los que representan para mí la Red Carpet de Cannes”, asegura sobre su creación Mona Gallosi, invitada a preparar un cóctel especialmente diseñado para Cannes.

La bartender, que destaca que su invitación es “la frutilla de la torta” tras 27 años en la industria, elige acompañar y trabajar junto a Campari y hace una analogía entre la marca y un cocktail. “Campari posee ese sabor que remite a la naranja y amalgama tan perfectamente con cualquier preparación, y el color rojo brillante que enaltece un cocktail. Además, su historia tan rica, tan memorable y única se mezcla con la historia de algunos cocktails clásicos y con nuestra propia historia porque Campari es pasado, presente y futuro. Mis comienzos como bartender y comunicadora fueron de la mano de Campari. Eso va a estar siempre en mi corazón, ¡marcaron mi camino, mi norte!”, finaliza.