Chau al baño liso: la nueva tendencia 2026 para decorar el baño con estilo y originalidad

La moda actual hace que este ambiente diario se convierta en un lugar con carácter propio y tonos intensos con elementos distintivos.

La nueva moda de los baños para el 2026 ya está llegando a todas las casas. Gentileza - HOUSEandHOME

El baño ya no es un espacio meramente funcional. Hoy en día se lo piensa más como un ambiente de la casa que merece tener personalidad, donde la estética también tiene un rol importante. Una nueva tendencia de decoración propone jugársela más, arriesgarse y dejar atrás la idea de baños totalmente uniformes.

Esta propuesta busca integrar distintos factores como color, volumen y objetos que transmitan personalidad. Cada detalle le suma al ambiente, desde los revestimientos hasta el tipo de luz elegida. La idea es preparar un ambiente que llame la atención de los invitados y te haga sentir cómodo.

Baños vibrantes Gentileza - Real Homes La nueva tendencia de decoración de baños: colores y texturas La paleta clásica de tonos neutros en los baños está dejando de ser la moda y le dio el paso a propuestas más intensas y expresivas. Se destacan los azules profundos, verdes inspirados en la naturaleza, rosas vibrantes y hasta algunos acentos en dorado para sumarle brillo. Lo mejor es que no hay reglas, ya que estos colores pueden ser incorporados en paredes completas, detalles puntuales o incluso solo en accesorios que corten con la monotonía.

Las superficies ya no son completamente lisas. En esta moda se le incorporan revestimientos con relieve, mosaicos hechos a mano y cerámicas con acabados irregulares que le dan más calidez. El objetivo es generar un contraste entre texturas y lograr que el baño se vea más vivo y menos plano.

También las plantas le dan frescura, los geométricos le dan un aire moderno y las estampas inspiradas en el arte pop le dan más humor al baño. Por el otro lado, los espejos pueden no tener la forma rectangular de siempre y pasar a contar con trazos asimétricos, redondos o con bordes orgánicos.

Para completar el ambiente, podes incorporar cuadros, fotografías y pequeñas esculturas, como si el baño fuera una extensión del resto de la casa. Esto ayuda a crear una atmósfera más íntima y agradable.

