Chau shorts de jean: la nueva tendencia 2026 que cambia el look de verano por completo







Ya se marca el rumbo de la próxima temporada y se confirma qué prenda va a reemplazar al clásico que usan todos cuando hace calor.

Los shorts de jean dejarán de ser tu prenda favorita en el verano 2026. Gentileza - Bless Denim

El verano 2026 se viene con un cambio rotundo en los looks femeninos. El tradicional short de jean, que fue infaltable durante años en cualquier guardarropa, ahora empieza a salir del foco por la llegada de una nueva alternativa que prioriza estar fresca, cómoda y con una mejor figura.

Las colecciones más recientes ya muestran una importante inclinación hacia prendas con tejidos livianos, las líneas suaves y los detalles románticos. Con esta nueva moda, uno puede verse bien, pero sin renunciar a la comodidad en los días más calurosos.

Shorts de lino Gentileza - Marie Claire La nueva tendencia para el verano 2026 La tela de jean gruesa, conocida por su estructura rígida, empieza a quedar atrás. En su lugar, aparecen shorts confeccionados con materiales como lino, gasa, popelina o viscosa, que permiten un mayor movimiento y mejor ventilación.

Los nuevos modelos tienen volados, lazos y nudos decorativos, dándole un acabado más delicado y femenino. Ya para los colores, los favoritos son los tonos neutros como el blanco, el arena y el rosa pálido, aunque también se buscan los estampados florales y las formas asimétricas.

Pero uno de los factores más importantes de esta prenda es su versatilidad. Los shorts con telas más livianas se adaptan fácilmente a distintos estilos: con una camisa amplia generan un look casual, mientras que con tops de algodón y sandalias planas se genera un aire más relajado.

Para darle un toque un poco más urbano, se pueden sumar plataformas o accesorios de fibras naturales, ya que el secreto está en equilibrar las texturas. Los expertos en moda recomiendan tener en cuenta estos tips al sumarse a esta moda: Elegí modelos con volados o cortes originales.

Animate a los colores claros o naturales.

Evitá los shorts demasiado ajustados o desgastados.

Completá el look con accesorios livianos y cómodos. Con estas telas livianas, el short de jean se puede ir despidiendo de los armarios durante el verano y descansar durante otra temporada.

