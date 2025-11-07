Chau escaleras convencionales: la nueva tendencia 2026 para aprovechar el espacio con estilo

En vez de tener escaleras aburridas y sin vida, se pueden agregar distintos objetos que las convierten en un espacio lúdico.

Una forma de mejorar las escaleras es agregar pequeñas decoraciones en los escalones.

La decoración es la manera de convertir la casa en un hogar . A pesar de que normalmente esta se encuentra en habitaciones convencionales, como dormitorios , comedores o incluso la cocina , algunas personas comenzaron también a darle su propio estilo a las escaleras para que no sean sólo una manera de conectar una parte de la residencia con otra.

Según la decoración que se incorpore, las escaleras pueden tener más de una función . Pueden ser un espacio de guardado , una biblioteca , una galería , incluso un lugar lúdico .

Una de las maneras en las que se pueden decorar las escaleras de la casa es con arte e imágenes . Poner fotos de la familia u obras de arte a gusto agrega un toque especial y personal a este espacio. También se puede decorar con estanterías en las que se pueden colocar libros , cuadros pequeños, incluso plantas de interiores .

Otra manera de revitalizar las escaleras es cambiarles el color . En vez de que sea blanca o color madera, pintarlas de algún color distintivo agregaría al hogar una mayor vitalidad . Por otra parte, agregar espejos también es otra forma de decorar las escaleras, incluso se puede crear una ilusión óptica al colocar dos espejos iguales enfrentados.

En caso de que las escaleras tengan huecos entre sí, otra forma divertida de agregarles un toque único es colgar decoraciones , como faroles de papel , guirnaldas , incluso colgantes de maceta . Al mismo tiempo, al agregar objetos por debajo de la escalera, no solo le agrega un factor personal, sino también útil.

escalera hogar casa diseño Las formas para aprovechar los espacios en las escaleras.

Chau a los marcos: la nueva tendencia 2026 de puertas va a llegar a todos los hogares

El diseño de interiores sigue evolucionando y todos los años aparecen nuevas ideas que cambian la forma de habitar los espacios. En 2026, una tendencia promete renovar la arquitectura doméstica desde un detalle simple, pero poderoso, las puertas sin marco.

Esta propuesta es perfecta para proyectos del estilo minimalista, en donde se considera que menos es más. Además, aporta una sensación de continuidad que transforma la percepción del ambiente, haciendo que los espacios se vean más amplios y luminosos.

Puertas sin marco ECLISSE Puertas sin marcos, lo nuevo en diseño de interiores. Gentileza - ECLISSE

Puertas sin marco: la nueva tendencia 2026

A diferencia de los modelos tradicionales, las puertas sin marco eliminan los cortes visuales entre pared y apertura. De esa forma todo se funde en una superficie uniforme, generando una transición natural entre ambientes. El resultado es algo perfecto para departamentos chiquitos.

El efecto visual hace que desaparezcan los bordes, la luz circula con mayor libertad y la mirada se mueve sin obstáculos. Entre las ventajas principales de este estilo están:

Continuidad visual total , sin divisiones marcadas.

Más luz natural y ambientes despejados.

Estética moderna y minimalista , adaptable a cualquier estilo.

Integración con paredes, pisos y mobiliario, sin interferencias.

Además del aspecto estético, estas puertas le dan funcionalidad y practicidad al espacio. Su diseño oculta bisagras y herrajes, lo que simplifica la limpieza y el mantenimiento. Al integrarse a la pared, se convierten en parte del diseño arquitectónico y no en algo que está aparte.

Pero su instalación necesita que uno tenga precisión y materiales de alta calidad. Los carpinteros especializados trabajan con estructuras metálicas para evitar deformaciones con el tiempo. Estas puertas son perfectas cuando uno busca reducir lo visualmente recargado. Su estética limpia, su aporte de luz y su capacidad para generar continuidad las convierten en la mejor manera de modernizar cualquier hogar.