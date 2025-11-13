De qué murió Jorge Lorenzo, actor reconocido por su papel de "Capece" en la serie "El Marginal"







La noticia de su fallecimiento fue dada a conocer por la Asociación Argentina de Actores a través de sus redes sociales.

Lorenzo en el papel de Capece.

Anoche, miércoles 12 de noviembre, se dio a conocer que Jorge Lorenzo murió a los 66 años. Actor reconocido por el rol de Capece en El Marginal, un guardia de cárcel severo que logra ser el segundo del personaje interpretado por Gerardo Romano.

La noticia de su fallecimiento fue dada a conocer por la Asociación Argentina de Actores a través de sus redes sociales. “Con profunda tristeza despedimos al actor Jorge Lorenzo, de extensa trayectoria en cine, televisión y teatro. Acompañamos con nuestro afecto y respeto a sus seres queridos en este difícil momento”, escribió en su cuenta oficial de X junto a una imagen del actor.

Con profunda tristeza despedimos al actor Jorge Lorenzo, de extensa trayectoria en cine, televisión y teatro. Acompañamos con nuestro afecto y respeto a sus seres queridos en este difícil momento. — Asociación Argentina de Actores (@actoresprensa) November 13, 2025 De qué Murió Jorge Lorenzo La revista Pronto habló con la prensa y amiga del actor, Natalia Bocca, quien confirmó la noticia y contó que en los últimos meses el artista estuvo sufriendo complicaciones en su salud. "Estaba internado desde septiembre por un problema cardíaco. Pero luego se fue complicando con un tema respiratorio", señaló.

Además de la serie producida por Sebastián Ortega, en televisión y plataformas digitales participó en ATAV 2, Somos familia, Casi Ángeles, La Ley del Amor, Alma Pirata, Amor mío, ¿Quién es el jefe?, Un cortado… historias de café, Los pensionados, Jesús, el heredero, Costumbres argentinas, Soy Gitano, Son amores, Rincón de Luz, 099 Central, EDHA, El jardín de bronce y Jungle Nest.

Su recorrido teatral fue "amplio y diverso", transitando tanto el circuito independiente como el comercial. Formó parte de obras destacadas como Potestad, Rojos Globos Rojos, La tempestad, La lección de anatomía y El Diluvio que viene.

