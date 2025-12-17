Chau mocasines: una nueva tendencia 2026 está llegando directo de Europa

El calzado femenino cambia totalmente de aire para la próxima temporada y promete renovar los outfits con elegancia y comodidad.

La moda de los calzados cambia para el verano 2026.

La moda del calzado cambia totalmente para el próximo año y oficialmente deja atrás modelos que parecían intocables . Para la próxima temporada, las pasarelas marcan un cambio en las tendencias 2026 , con propuestas más delicadas pero funcionales.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Desde Europa, donde se encuentran las grandes capitales de la moda , aparece una opción que gana cada vez más fama. Con una estética más refinada y con detalles cuidados, este diseño ya es el favorito para los looks del día a día y también para ocasiones especiales.

Las bailarinas con taco corto se convierten en el calzado estrella del próximo año. Las firmas de lujo reinterpretaron este clásico con materiales más suaves, líneas simples y terminaciones con mucha personalidad, como lazos finos, tiras al tobillo o superficies satinadas.

A diferencia de otros modelos planos, este diseño cuenta con un leve taco que estiliza la figura sin pasar a ser incómodo. El taco bajo permite usarlas durante varias horas, lo que las vuelve geniales para jornadas largas, reuniones laborales o paseos por la ciudad.

Otro punto a favor es su capacidad para adaptarse a distintos estilos . Funcionan en conjuntos elegantes, con vestidos de todo tipo y hasta polleras cortas y también en propuestas más sobrias, con pantalones rectos o prendas de sastrería.

Las referentes de moda europeas ya las incorporaron a sus outfits. En ciudades como París o Milán, se ven combinadas con prendas clásicas y también con opciones más modernas.

¿Cómo combinar las bailarinas con taco?

Para sacarles el mayor partido, conviene sumarlas a looks livianos y equilibrados. Un vestido camisero en tonos claros crea un conjunto elegante y relajado. Las polleras midi también funcionan muy bien, sobre todo si se acompañan con blusas.

Para outfits básicos, este calzado levanta un outfit de jean y remera lisa. El resultado es prolijo y actual, perfecto para la oficina, donde una buena opción es combinarlas con pantalones sastreros y camisas.

Durante los meses de calor, los pantalones de lino y las bermudas quedan perfectos con este calzado. En estos casos, las bailarinas con taco le dan un toque sofisticado que completa el conjunto.

Para los colores, los tonos neutros como negro, nude o crema son más fáciles de integrar. Para quienes buscan algo distinto, están las versiones en pastel, metalizadas o con texturas suaves.