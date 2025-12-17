Chau árboles de Navidad tradicionales: la nueva tendencia que es mucho más económica y original + Seguir en









Armar el árbol de navidad se consideraba casi un ritual. Con esta nueva opción, esta acción se modifica abruptamente.

¿Se terminó la era de los árboles navideños? Gentileza - The Home Depot

A pesar de que el árbol de Navidad es un símbolo profundamente ligado a esta fiesta, no está exento de posibles cambios y mutaciones. Si bien durante mucho tiempo el armado del árbol tradicional fue uno de los rituales más adoptados por las familias, llega una nueva alternativa más ecológica, económica y creativa.

Es una opción que se adhiere al minimalismo sustentable que intenta reinar como tendencia en todas las áreas posibles. Está ganando una gran fuerza por su versatilidad y bajo costo. Aunque no apunta a reemplazar el original, si tiene como objetivo complementar y sumar al ambiente.

arbol de navidad de papel Atelier sabinarte Por qué los árboles de navidad de papel están ganando terreno Una de las razones por las que los árboles de papel están en auge es su bajo costo: más allá de que la tradición pese, en tiempos de crisis los rituales deben mutar para sobrevivir. En este sentido, permiten decorar más espacios como mesas, estantes o escritorios sin que duela demasiado el bolsillo.

Por otro lado, representa una sostenibilidad real ya que el papel es un material reciclable, biodegradable y que provoca un muy bajo impacto ambiental. El consumo responsable se está expandiendo y cada vez más personas eligen opciones así.

Siguiendo con los beneficios, es muy ligero, por lo que se puede colgar en paredes, puertas o ventanas. Otra de las ventajas es que se pueden guardar en cualquier lugar: a diferencia de los árboles tradicionales que ocupaban mucho espacio, los de papel se pliegan en sobres o cajas.

Por último, se puede jugar con los colores, tamaños, texturas, figuras y combinaciones de papeles para lograr el resultado deseado.

