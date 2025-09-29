Chau papel higiénico: cuál es la nueva alternativa más eficaz para el baño

Esta alternativa reduce el consumo de papel, evitando atascos en las cañerías y aportando beneficios ecológicos y económicos.

Los washlets son la nueva alternativa más ecológica para los baños.

Si bien el uso del papel higiénico es indispensable luego de ir al baño, apareció una nueva tecnología más higiénica y cómoda: los washlets, inodoros inteligentes con chorros de agua, secado y tapa automática.

Los washlets se presentan como una alternativa superior al papel porque el uso del agua permite una limpieza más eficaz y delicada para la piel. Esto es clave para quienes sufren de irritaciones o condiciones sensibles.

Además, esta alternativa reduce el consumo de papel, evitando atascos en las cañerías y aportando beneficios ecológicos y económicos.

Limpieza más profunda que con papel.

Cuidado de la piel y alivio para condiciones sensibles.

Menos desechos, más ecológico y económico.

En Argentina, a pesar de ser algo poco común, cada vez más familias optan por incorporar bidets eléctricos o manuales, especialmente en casas nuevas o remodelaciones. Se trata de una inversión inicial, pero con un fuerte retorno en confort y sustentabilidad a largo plazo.

Japón, el epicentro de los baños inteligentes

Desde hace años que Japón es uno de los países con mayor innovación tecnológica del mundo. De esta manera, uno de sus puntos más fuertes son los inodoros electrónicos.

A simple vista, son inodoros normales. Sin embargo, a diferencia de los comunes y corrientes, tienen gran variedad de funciones según modelo y precio. Entre sus características más relevantes se encuentran:

Calefacción

Chorros de agua templada: con temperatura y presión ajustables en ocasiones.

Secado con aire templado

Sistema de eliminación de olores: con un ventilador y un conversor catalítico.

Nebulizador automático: se activa con el acercamiento del usuario.

Control remoto para spray y otras funciones

Limpieza automática

Solución antibacteriana

Función de enema

Luz LED nocturna

Lavado masculino/femenino

Opciones para niños

Ahorro de energía

La característica básica es el chorro limpiador que emerge del inodoro, el cual su estructura nunca toca a la persona y tiene su propio sistema de auto-limpieza tras cada uso. El usuario elige con el control de botones qué zona quiere lavarse.