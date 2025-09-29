Doja Cat anunció su show en la Argentina: cuándo salen a la venta las entradas y dónde comprarlas

La artista celebra el lanzamiento de su quinto álbum Vie con un concierto en Movistar Arena el 8 de febrero, en el marco de su gira global.

Doja Cat confirmó su primer show en solitario en Argentina para el 8 de febrero en Movistar Arena. El anuncio se da en el día del lanzamiento de su quinto álbum, Vie. La gira “Ma Vie World Tour” marcará su regreso al país luego de su presentación en el Lollapalooza 2022 , y la artista celebrará junto al público argentino esta nueva etapa musical.

Con más de 36 mil millones de streams a nivel global, Doja Cat se consolidó como una de las figuras más influyentes del pop contemporáneo . Su nuevo single Jealous Type , producido por Jack Antonoff y Y2K, fue el adelanto de Vie , que incluye un videoclip dirigido por Boni Mata.

Las entradas para el show de Doja Cat en Movistar Arena estarán disponibles en la preventa de la artista a partir del miércoles 1 de octubre . Además, habrá una preventa exclusiva para clientes Santander Amex con hasta 6 cuotas sin interés.

La venta general comenzará el jueves 2 de octubre, y el único sitio oficial para adquirirlas es www.movistararena.com.ar. Los fanáticos argentinos tendrán así la oportunidad de asegurar su lugar en esta esperada vuelta de la artista.

El lanzamiento de su nuevo álbum y su tour

Vie, que significa “vida” en francés, refleja la curiosidad, alegría y aventura del paracaídas amarillo en su portada, junto al árbol que simboliza vida y sabiduría. La gira comenzará el martes 18 de noviembre en Auckland, Nueva Zelanda, y pasará por varios países de Latinoamérica, como Perú, Colombia, Brasil, Chile y México. Con esta nueva etapa, Doja Cat apuesta al pop con guiños a los ’80 y mantiene un corazón rapero, ofreciendo un espectáculo que promete reinventar la experiencia de verla en vivo.

doja cat El anuncio se da en el día del lanzamiento de su álbum, Vie.

A sus 29 años, Amala Ratna Zandile Dlamini, más conocida como Doja Cat, pasó de ser una joven con pasión por la música a una superestrella que no teme reinventarse. Su carrera transitó múltiples estilos y estéticas, convirtiendo cada cambio en una declaración de principios. Doja habita todos los mundos y ninguno al mismo tiempo; su carrera es un mapa en constante reescritura, y lo único predecible es el cambio.