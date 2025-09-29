SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Banco Ciudad brinda talleres de educación financiera para profesionales de la abogacía

Los talleres abordan cinco pilares fundamentales: presupuesto, ahorro, deuda, seguridad e inversiones, y combinan teoría con prácticas adaptadas a la actividad profesional del sector.

Durante las jornadas, los participantes aprenden a gestionar sus finanzas y a invertir de manera online, ágil y segura, utilizando las herramientas tecnológicas que el Banco Ciudad pone a disposición, incluyendo operaciones a través de cuentas comitentes.

Banco Ciudad brinda talleres de educación financiera para abogados

El próximo encuentro se realizará el martes 30 de septiembre a las 11 hs, en la Sala Podetti del CPACF (Av. Corrientes 1455, piso 2), con inscripción previa a través de un link.

El taller estará a cargo del equipo de Educación Financiera del Banco Ciudad y contará con la presencia de Ricardo Gil Lavedra, presidente del CPACF, Pablo Videla, director del Banco Ciudad, y Agustín Pesce, ex director del Banco Central de la República Argentina. En la primera jornada participaron cerca de un centenar de profesionales.

Educación financiera
Desde hace más de 60 años, el Banco Ciudad acompaña la operatoria judicial bancaria y mantiene una estrecha colaboración con el Colegio de Abogacía, ofreciendo soluciones y beneficios específicos para abogados y estudios jurídicos. Entre ellos se destacan préstamos preferenciales, líneas de crédito para capital de trabajo y financiamiento para posgrados y formación académica.

Además, los abogados cuentan con una sucursal exclusiva dentro del Colegio (Corrientes 1441, entrepiso, CABA), que brinda atención personalizada y dispone de cajero automático. Toda la información comercial se encuentra disponible en la pagina del banco.

El compromiso del Banco Ciudad con la educación y la inclusión financiera se refleja en múltiples programas que alcanzan a jóvenes, adultos mayores, migrantes, familias vulnerables y Pymes. La entidad realiza talleres en escuelas e instituciones de todo el país, brindando formación en finanzas personales y herramientas digitales. Además, ofrece créditos y capacitaciones gratuitas para jóvenes mayores de 18 años, promoviendo igualdad de oportunidades e inclusión social.

