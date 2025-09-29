Banco Ciudad brinda talleres de educación financiera para profesionales de la abogacía

Los talleres abordan cinco pilares fundamentales: presupuesto, ahorro, deuda, seguridad e inversiones, y combinan teoría con prácticas adaptadas a la actividad profesional del sector.

El Banco Ciudad lanzó un ciclo de capacitaciones en Educación Financiera dirigido a abogados y abogadas , en colaboración con el Colegio Público de la Abogacía de la Ciudad de Buenos Aires (CPACF) . Los talleres abordan cinco pilares fundamentales : presupuesto, ahorro, deuda, seguridad e inversiones, y combinan teoría con prácticas adaptadas a la actividad profesional del sector.

Durante las jornadas, los participantes aprenden a gestionar sus finanzas y a invertir de manera online, ágil y segura , utilizando las herramientas tecnológicas que el Banco Ciudad pone a disposición, incluyendo operaciones a través de cuentas comitentes .

El próximo encuentro se realizará el martes 30 de septiembre a las 11 hs , en la Sala Podetti del CPACF (Av. Corrientes 1455, piso 2), con inscripción previa a través de un link.

El taller estará a cargo del equipo de Educación Financiera del Banco Ciudad y contará con la presencia de Ricardo Gil Lavedra , presidente del CPACF, Pablo Videla , director del Banco Ciudad, y Agustín Pesce , ex director del Banco Central de la República Argentina. En la primera jornada participaron cerca de un centenar de profesionales .

Desde hace más de 60 años, el Banco Ciudad acompaña la operatoria judicial bancaria y mantiene una estrecha colaboración con el Colegio de Abogacía, ofreciendo soluciones y beneficios específicos para abogados y estudios jurídicos. Entre ellos se destacan préstamos preferenciales, líneas de crédito para capital de trabajo y financiamiento para posgrados y formación académica.

Además, los abogados cuentan con una sucursal exclusiva dentro del Colegio (Corrientes 1441, entrepiso, CABA), que brinda atención personalizada y dispone de cajero automático. Toda la información comercial se encuentra disponible en la pagina del banco.

El compromiso del Banco Ciudad con la educación y la inclusión financiera se refleja en múltiples programas que alcanzan a jóvenes, adultos mayores, migrantes, familias vulnerables y Pymes. La entidad realiza talleres en escuelas e instituciones de todo el país, brindando formación en finanzas personales y herramientas digitales. Además, ofrece créditos y capacitaciones gratuitas para jóvenes mayores de 18 años, promoviendo igualdad de oportunidades e inclusión social.