La Feria Francesa despide el año con una edición especial y horario extendido por La Noche de los Museos







Celebrará su última edición del año este sábado 8 y domingo 9 de noviembre con entrada libre y gratuita.

Dirección: Plaza Francia, Av. del Libertador 1400, CABA.

La escena gastronómica porteña vuelve a mirar hacia Plaza Francia: la Feria Francesa, organizada por Lucullus, la asociación gastronómica francesa en Argentina, celebrará su última edición del año el sábado 8 y domingo 9 de noviembre con entrada libre y gratuita. Más de 30 stands de cocina y pastelería, actividades culturales, clases de cocina en vivo y shows musicales formarán parte de esta cita que ya es un clásico del calendario foodie porteño.

El gran diferencial de esta edición será el horario extendido del sábado, en sintonía con La Noche de los Museos: la feria permanecerá abierta hasta las 22 h y propondrá una experiencia nocturna con luces, música y sabores al aire libre, replicando el espíritu de los mercados parisinos. El domingo, en tanto, abrirá de 11 a 18.30.

Feria Francesa 6 Shows en vivo en la Feria Francesa. Feria Francesa 1 Feria Francesa. Croissants, macarons, éclairs, quiches, sándwiches gourmet, quesos, productos regionales, café de especialidad y pastelería clásica serán parte de la propuesta, que combina referencias de París y de distintas regiones de Francia. Además, habrá masterclass con chefs invitados, charlas, actividades para niños y shows musicales con estética parisina, diseñados para disfrutar en familia.

Feria Francesa copia 11 Pastelería en la Feria Francesa. Feria Francesa copia 12 Pastelería en la Feria Francesa. Con una propuesta que reúne gastronomía, cultura y un paseo al aire libre, la Feria Francesa se consolida como una experiencia que lleva “un pedacito de Francia” al corazón de Buenos Aires y se posiciona como uno de los eventos gastronómicos más concurridos del año.

