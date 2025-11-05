La escena gastronómica porteña vuelve a mirar hacia Plaza Francia: la Feria Francesa, organizada por Lucullus, la asociación gastronómica francesa en Argentina, celebrará su última edición del año el sábado 8 y domingo 9 de noviembre con entrada libre y gratuita. Más de 30 stands de cocina y pastelería, actividades culturales, clases de cocina en vivo y shows musicales formarán parte de esta cita que ya es un clásico del calendario foodie porteño.
La Feria Francesa despide el año con una edición especial y horario extendido por La Noche de los Museos
Celebrará su última edición del año este sábado 8 y domingo 9 de noviembre con entrada libre y gratuita.
El gran diferencial de esta edición será el horario extendido del sábado, en sintonía con La Noche de los Museos: la feria permanecerá abierta hasta las 22 h y propondrá una experiencia nocturna con luces, música y sabores al aire libre, replicando el espíritu de los mercados parisinos. El domingo, en tanto, abrirá de 11 a 18.30.
Croissants, macarons, éclairs, quiches, sándwiches gourmet, quesos, productos regionales, café de especialidad y pastelería clásica serán parte de la propuesta, que combina referencias de París y de distintas regiones de Francia. Además, habrá masterclass con chefs invitados, charlas, actividades para niños y shows musicales con estética parisina, diseñados para disfrutar en familia.
Con una propuesta que reúne gastronomía, cultura y un paseo al aire libre, la Feria Francesa se consolida como una experiencia que lleva “un pedacito de Francia” al corazón de Buenos Aires y se posiciona como uno de los eventos gastronómicos más concurridos del año.
