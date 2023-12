Coctelería 2024 al rojo vivo: las tendencias que toman fuerza este verano

Cócteles de bajo alcohol:

La creciente conciencia sobre la salud está impulsando la demanda de cócteles de baja graduación alcohólica que son tan deliciosos y sofisticados como los cócteles tradicionales. Ya sea por estilo de vida o por diversas limitaciones, la tendencia de coctelería con menor graduación se ha instalado entre los consumidores.

Sebas García, Director Creativo de Nobel Bar explica, “los cócteles ideales para el verano son los que tienen una graduación alcohólica un poco más baja. La gente trata de elegir cócteles que sean mucho más refrescantes, que tengan una base de vermut, y que estén acompañados de una soda, una tónica o un jugo natural. Esto permite poder beber más cantidad durante periodos más largos de tiempo. Un claro ejemplo, sería el Campari Tonic”.

El Campari siempre versátil, en su versión Tonic es una bebida más fácil de tomar que otras. Un cóctel con personalidad, pero apta para muchos paladares, y su toque de tónica es neutral, no esconde o altera el sabor de Campari con sus toques de frutas, hierbas y especias, unido al poder refrescante del hielo. Una receta sencilla que une 1 parte de Campari, 1 de Tónica, 1 roda de limón y mucho hielo en roca grande.

Ingredientes de estación y reutilizables:

Es fundamental distinguir y hacer uso de los productos de estación que pueden marcar la diferencia en la creación de los cócteles. Argentina, por ejemplo, tiene las estaciones del año muy marcadas, lo que permite aprovechar las mejores frutas y verduras en diferentes momentos. Tal como explica Sebas García, “hay ciertas frutas, como puede ser la frutilla, que en verano tiene mucho color, acidez, un leve dulzor y se diferencia mucho de la frutilla de invierno. Por lo tanto, informarse y conocer sobre dichas características es indispensable para entender cuál es la fruta que está en su mejor expresión. De esta manera, es posible aprovechar, por ejemplo, el dulzor natural de algunos productos y evitar el agregado de azúcar en determinadas preparaciones”

Así también, sucede con el maracuyá que, si bien es un frutal de ciclo corto, se planta en septiembre y se puede tener fruta durante el verano, donde los tragos con este ingrediente toman protagonismo.

La propuesta de Seba García El Cantinero para el verano 2024:

Seba García.jpg

JARDÍN DE VERANO

Ingredientes:

30 ml Tequila Blanco (José Cuervo)

30 ml Campari

30 ml Jugo de Limón

22 ml Maracuyá

22 ml Jarabe de Lychee & hojas de Albahaca.Garnish: Gajo de Lima.

Preparación:

Colocar los insumos en un Vaso Old fashioned o Whisky

Integrar con un swizzle.

Agregar mucho hielo picado.

¡Decorar y disfrutar!

Técnicas de preparación novedosas:

Los bartenders exploran permanentemente nuevas técnicas de preparación para crear cócteles más sofisticados. Por ejemplo, la coctelería molecular que utiliza técnicas como la liofilización, la espumación, la licuefacción o los clarificados, para crear cócteles con texturas y sabores distintivos.

Flavia Arroyo, bartender de Casa Cavia, distingue dos métodos que se posicionan como tendencia en este verano 2024: “Por un lado, el clarificado que permite el equilibrio de los sabores. Este tipo de técnica, permite hacer cócteles ligeros, que se pueden beber en mayor cantidad, y en la mayoría de las ocasiones suelen ser cócteles s frescos, secos y frutados.

Y por el otro, el gasificado, que se está usando cada vez más, y que se ve ya en Argentina e incluso más en otras partes del mundo a través de las canillas ubicadas en bares, donde los cócteles se sirven directamente desde allí”, explica.

La propuesta de Flavia Arroyo para el verano 2024:

Flavia Arroyo.jpg

RED WILD

Ingredientes:

Campari 15ml

Aperol 15 ml

Frangelico 5ml

Leche de coco 30ml

Jugo de lima 15ml

Sidra de peras 45ml

Ralladura de lima fresca

Paso a paso:

En un vaso trago largo colocar hielos enteros, enfriar el vaso y eliminar que el agua se genere con la ayuda de un colador

Agregar el Campari + Aperol + Frangelico, con una cuchara refrescar las bebidas

Agregar más hielo, colocar la leche de coco + jugo de lima + sidra de peras

Mezclar sin revolver demasiado para no eliminar las burbujas de la sidra. Solo para unificar los ingredientes

Finalizar el coctel con hielo picado

Con un rallador pequeño, realizar la ralladura de lima fresca sobre el hielo picado

Nuevos momentos de consumo: aperitivo y tardeo

Hay hábitos de consumo que han llegado para quedarse: cada vez se realiza un consumo de alcohol más diurno, y precisamente esos momentos piden bebidas diferentes, con una menor graduación alcohólica o incluso con un punto de dulzor mayor, dependiendo de los gustos: el horario cambia el tipo de bebida que se consume.

Así también, en las tardes con amigos, las jarras hechas para compartir pueden volverse protagonistas. “Me parece que está bueno pensar en estos cócteles que no solamente se pueden hacer para una sola persona, sino también se pueden hacer en jarras o en poncheras desde el lado festivo y donde se puede compartir. Lo que está bueno de esto, sobre todas las cosas, es pensar en la coctelería con momentos”, explica Ludovico De Biaggi, Bartender y dueño de Oh No Lulu! Tiki Bar

La propuesta de Ludovico de Biaggi para el verano 2024

Ludo De Biaggi.jpg

TROPIDELICO CAMPARI

“El tropidelico es un estilo de música que tiene que ver con el movimiento Tiki, el cual surgió en las islas de la Polinesia y se expandió por el Pacífico hacia Nueva Zelanda, Hawaii y Estados Unidos. La coctelería Tiki y las frutas frescas que tienen un lugar protagónico conectan con el verano y la playa instantáneamente”, cuenta Ludovico

Ingredientes:

Campari 50ml

Amaretto 15ml

Jugo de ananá 35ml

Jugo de naranja 35ml

Jugo de lima 15ml

Almíbar simple 10ml

Salsa picante 1 gota

Paso a paso:

Colocar todos los ingredientes en una coctelera con hielo, batir y servir en un vaso largo. Decorar con un penacho de ananá, media rodaja de naranja y un penacho de menta.

En caso de querer compartir este cóctel de forma grupal, también es posible prepararlo en jarra. Para esto, solo basta aumentar las medidas de forma proporcional.

Back to basics, vuelta a los orígenes

A pesar de todas las nuevas tendencias, hay clásicos que nunca fallan. Cada vez es más habitual la vuelta a los clásicos: “tras dar tantas vueltas a la creatividad, al final se vuelve a lo básico, a lo que es más reconocible. La coctelería clásica ha soportado muy bien el paso del tiempo, y la mejora en los ingredientes utilizados, así como el conocimiento técnico han hecho que, conservando su esencia, haya mejorado respecto a décadas anteriores”, explica García

Seba, Ludo, Flavia.jpg

Un ejemplo de cóctel clásico es el Negroni que según Drinks International, es el cóctel clásico más vendido del mundo. Y esta corona la lleva por segundo año consecutivo, habiendo estado en segundo lugar durante 8 años.

Las tendencias que llegarán en el 2024 le dan prioridad a los ingredientes, la menor graduación alcohólica, los momentos de consumo y el camino a experiencias de cócteles únicos, fusionando la elegancia clásica con la audacia moderna.