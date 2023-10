Crecen los testeos para evaluar riesgos potenciales en la descendencia

Además, el riesgo de compartir alteraciones en un mismo gen también aumenta si los miembros de una pareja son familiares, es decir, si existe un cierto grado de consanguinidad. Para disminuir el riesgo de tener descendencia afectada, se desarrollaron estudios de compatibilidad de pareja que analizan la presencia de mutaciones en al menos 300 genes de importancia clínica por su alta tasa de portadores en la población general y/o por la severidad de los cuadros que producen.

En caso de identificar un gen alterado coincidente entre ambos miembros de la pareja, este conocimiento permite tomar decisiones reproductivas informadas como la evaluación de embriones en centros de reproducción asistida, el análisis prenatal o alternativas como la ovodonación o la espermodonación.

Si no se identificase un riesgo reproductivo en la pareja, la probabilidad de tener descendencia afectada por alguna de las condiciones evaluadas sería menor a la de la población general no evaluada. Como en todo estudio genético, siempre quedan pequeños riesgos residuales luego de la evaluación.

Por este motivo, también son de utilidad los estudios de tamizaje neonatal bioquímico y genético, que se suelen realizar dentro del primer trimestre de vida del bebé. Existen programas médicos que buscan acercar a la población en edad reproductiva las mejores técnicas y estudios con el objetivo de brindar un asesoramiento reproductivo de forma personalizada y preventiva. Estos programas están dirigidos a mujeres, hombres y parejas en edad reproductiva que no tengan diagnóstico de infertilidad y quieran contar con herramientas para planificar sus proyectos reproductivos.

El relevamiento clínico se efectúa en un mismo día y luego se realizan estudios específicos de laboratorio y de imágenes para evaluar la capacidad reproductiva femenina/masculina y estudios genéticos que pueden identificar riesgos potenciales en la descendencia.

Las asociaciones médicas internacionales más relevantes, como la American College of Obstetricians and Gynecologists y la American College of Medical Genetics and Genomics sugieren que toda pareja o individuo debería recibir asesoramiento sobre la existencia de estos estudios preventivos de portadores de enfermedades genéticas recesivas, idealmente antes de comenzar la búsqueda del embarazo.

Médico genetista (Pre Family – Grupo Procrearte).