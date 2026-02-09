El rincón mágico de Argentina que se transforma en Carnaval y tenés que vivirlo al menos una vez

Esta provincia se paraliza ante uno de los eventos que atrae gente desde todos los puntos del país, para disfrutar una curiosa celebración.

Febrero trae muchas novedades para el turismo , que, si bien suele elegir los puntos más afines a las fechas de carnavales, tiene otras alternativas durante todo el mes en cierta provincia. Es que acá no se toman para nada a la ligera esta celebración, la cual se extiende durante los 28 días que dura el mes.

Con un ritual muy reconocido, grandes artistas haciendo presentaciones y distintos puntos para poder recorrer con amigos o en familia, se abre una tradición que es única en toda la Argentina y tiene un motivo bastante particular.

Esta provincia se encuentra en el noroeste de Argentina y limita con Catamarca, Córdoba, San Juan y San Luis , además de compartir frontera internacional con Chile. Su geografía combina zonas de llanos con formaciones montañosas, caracterizándose por un clima árido y veranos de altas temperaturas.

Toda La Rioja se paraliza y extiende durante todo el mes de febrero una celebración muy conocida.

La capital está situada en un valle rodeado por las Sierras de Velasco, a una distancia de 1.150 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. La ciudad funciona como el centro urbano principal de la región y es el punto de partida para acceder a los distintos departamentos del interior provincial.

La experiencia principal consiste en participar activamente de los "topamientos" , una ceremonia callejera donde la gente se arroja harina, agua y ramas de albahaca fresca . A diferencia de otros carnavales donde el público es espectador, aquí el visitante es protagonista: se ingresa al círculo festivo para " chayar" como símbolo de igualdad y agradecimiento a la tierra.

La celebración mayor es la Fiesta Nacional de la Chaya, que se realizará del 13 al 15 de febrero en el Autódromo de la capital con artistas como Abel Pintos y Soledad Pastorutti. Sin embargo, la mística real se vive en las "chayas barriales" y las peñas, donde se comparte comida típica y vino bajo la sombra de los árboles, convirtiendo a la ciudad en un epicentro de turismo cultural.

La agenda arranca el 6 de febrero con peñas locales y explota el sábado 7 con opciones en toda la provincia: desde la Fiesta Nacional del Peón Viñador en Villa Unión y el Festival del Torrontés en Chilecito, hasta la Chaya de la Quebrada en Arauco. El fin de semana del 14 y 15 de febrero, además del festival central, se pueden vivir las chayas más íntimas como la "Del Terreno", "De Amigos" y la de "Nati Barrionuevo" en la capital.

El calendario se extiende hasta fin de mes con los Corsos Oficiales en Chilecito y la Fiesta de Comparsas en Villa Unión. Para quienes busquen tradiciones profundas, el 21 de febrero se realiza el Topamiento del Cura Diablo en Famatina y la Chaya Legalera en la ciudad, cerrando un mes donde la actividad es continua y participativa.

Embed - Fiesta de la Chaya - Apertura

Cómo ir hasta La Rioja

El acceso principal por vía terrestre se realiza a través de la Ruta Nacional 38, que atraviesa la provincia y conecta con la Ruta Nacional 9 a la altura de Córdoba. Es el corredor vial más utilizado para el tránsito vehicular que llega desde el centro y el este del país.

La capital cuenta también con una terminal de ómnibus que recibe servicios de larga distancia desde las principales ciudades argentinas. En cuanto a la conectividad aérea, dispone del Aeropuerto Capitán Vicente Almandos Almonacid, que opera vuelos regulares para quienes optan por reducir los tiempos de viaje.