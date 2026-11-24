La nueva entrega de Rockstar Games superó las marcas históricas de PlayStation y consolidó su impacto comercial, con millones de copias vendidas y una recaudación récord.

Grand Theft Auto VI volvió a marcar un hito en la industria de los videojuegos. Tras 13 años de espera, la nueva entrega de Rockstar Games estableció un récord de jugadores simultáneos en PlayStation , por encima de las marcas anteriores de títulos multijugador, gratuitos y para un solo jugador.

En detalle, más de 39 millones de jugadores únicos acompañaron la historia de Jason y Lucia en Grand Theft Auto VI para PlayStation 5.

"GTA VI estableció otro récord del mayor número de jugadores simultáneos para un juego en PlayStation, batiendo los récords anteriores logrados por títulos multijugador, free-to-play y para un solo jugador", señaló Sony, fabricante de la consola japonesa, que ya vendió cerca de 100 millones de unidades de PlayStation 5 en todo el mundo.

La nueva entrega de la saga de crímenes y gánsteres también está disponible para Xbox Series, la consola rival de Microsoft. Según la versión elegida, su precio oscila entre los u$s80 y los u$s100.

Además Sony - que cuenta con tres décadas de experiencia y cinco generaciones de consolas - dio otras cifras que ayudan a comprender el impacto del videojuego. Según detallaron, ya se acumularon más de 683 millones de horas de juego, lo que refleja un promedio de 17,4 horas por gamer.

Archivo. Desde el pasado jueves, los jugadores de Argentina pueden disfrutar de la nueva entrega de Rockstar.

Por otro lado, la compañía aseguró que durante los últimos días se vieron el mayor número de consolas de PS5 conectadas en un solo día, exceptuando las fiestas de fin de año. "Desde su lanzamiento, GTAVI fue el primer juego que se jugó en el 70% de las nuevas consolas PS5", informaron.

El impacto comercial del GTA VI

El desempeño comercial del videojuego ya había anticipado su impacto. Las preventas de GTA VI alcanzaron los 32,5 millones de ejemplares, de acuerdo con los datos difundidos el viernes por Take-Two, la compañía matriz de Rockstar Games. La cifra superó ampliamente el récord que había establecido GTA V en 2013.

Tras su lanzamiento, el título también se convirtió en un fenómeno de la industria global del entretenimiento: recaudó más de u$s 3.790 millones durante sus primeras 24 horas, según Take-Two. Sus ingresos iniciales superaron incluso la recaudación acumulada en cines de Avengers: Endgame, la película más taquillera de todos los tiempos, con unos u$s2.900 millones en todo el mundo.

Por su parte, la consultora especializada Alinea Analytics estima que durante los primeros cuatro días se vendieron cerca de 45 millones de copias, con ingresos superiores a los u$s4.000 millones.

Cómo es GTA VI: la historia de Jason y Lucía en Vice City

La nueva entrega, que llegó al mercado más de una década después de su antecesora, tiene como protagonistas a Jason y Lucía, una pareja que intenta sobrevivir y abrirse camino en Vice City, una recreación ficticia de Miami.

Uno de los aspectos más destacados del juego es su nivel de realismo e inversión, especialmente en la modelización de los personajes y sus animaciones. El entorno también presenta un alto grado de detalle, mientras que las posibilidades de interacción incluyen desde robos y asesinatos hasta la venta de drogas.