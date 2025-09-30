Día Internacional del Café: los mejores lugares para tomar esta bebida de especialidad

En Buenos Aires, el auge del café de especialidad impulsó una escena vibrante, con locales que combinan granos seleccionados, técnicas de barismo y propuestas gastronómicas innovadoras.

El 1º de octubre se conmemora el Día Internacional del Café, una bebida que une tradición y tendencias modernas en cafeterías de todo el mundo.

El boom del café de especialidad en Buenos Aires sigue sumando propuestas que combinan calidad, innovación y experiencias únicas. Cada barrio porteño incorpora espacios donde el grano se transforma en protagonista, acompañado de pastelería de autor, recetas de inspiración internacional y técnicas de barismo que buscan sorprender tanto a fanáticos como a curiosos.

Desde cafeterías que importan granos seleccionados de Brasil, Colombia o Guatemala hasta locales que apuestan por blends propios o preparaciones con impronta japonesa, la ciudad ofrece un recorrido cada vez más diverso. Aquí, seis direcciones imperdibles para disfrutar de un buen café acompañado de dulces, brunchs o platos salados en entornos que invitan a quedarse.

En Ciro el café no es un detalle más sino un verdadero ritual. Su propuesta se construye sobre granos de Modo Barista traídos de Brasil, cultivados en Espírito Santo y Minas Gerais, con variedades Catuaí, Caturra y Mundo Novo, que expresan un perfil refinado con notas de frutos rojos, chocolate y almendra.

Gracias a la máquina La Marzocco con la que sirven esta popular bebida, los comensales pueden elegir entre preparaciones clásicas como ristretto, espresso, macchiato simple o doble, cortado y cappuccino, o animarse a versiones más contemporáneas como flat white, matcha latte o el original latte cookie, servido en un vaso de galleta con relleno de chocolate. Y quienes buscan una alternativa más reconfortante, el affogato con gelato artesanal —en sabores como pistacho, sambayón o vainilla— es una opción imperdible. Todos los cafés se acompañan con un mini brownie, y encuentran el maridaje perfecto en la carta dulce del local: desde las tortas XL hasta piezas de pastelería italiana como cannoli siciliano o sfogliatella.

Direcciones: Pierina Dealessi 1350, Puerto Madero; Guatemala 4798, Palermo.

GONTRAN CHERRIER

Gontran Cherrier 5

En Gontran Cherrier, el café de especialidad —una mezcla única de granos tostados de Perú y Brasil provista por Coffee Town— brinda una amplia gama de opciones. Desde los clásicos ristretto, espresso y capuccino, hasta creaciones de autor como el Doppio café comme à París o el Capuccino pistache, hay una alternativa para cada paladar. Cada bebida se realza al maridarse con sus croissants, elaborados con harina y manteca francesas, o sus pains au chocolat, entre otras delicias de patisserie.

También son parte del brunch francés que ofrece la marca los fines de semana y que incluye bagels con trucha, queso crema y ciboulette; panes, huevos revueltos y diversas alternativas dulces. Además, la carta de café exhibe variedades frías, como Americano frío o Latte frío, ideales para disfrutar en una experiencia culinaria que evoca la esencia de París en cada bocado.

Direcciones: Malabia 1805, Palermo; Presidente Roberto M. Ortiz 1809, Recoleta; Zabala 1901, Belgrano; Av. Córdoba 946, Alianza Francesa; Av. Congreso 1701, Núñez.

BILBO

BILBO CAFE 1

Con cuatro locales distribuidos en distintos barrios porteños, Bilbo Café se consolidó como un punto de encuentro para los amantes del café de especialidad. Su sello es Merlín, un blend propio a base de granos de Antioquia, Colombia, que despliega notas a nuez y cacao, con acidez justa y un cuerpo medio-alto que lo vuelve memorable en taza.

La carta reúne cerca de treinta formas de disfrutarlo: desde un espresso o ristretto bien clásico, hasta creaciones originales como el Pistacchio Latte o el Cold Brew and Lemon, un café filtrado en frío durante 48 horas que sorprende por su frescura cítrica. La propuesta se completa con una pastelería artesanal que tiene a la Chocobilbo como estrella, además de una oferta salada que incluye ensaladas, hamburguesas y wraps para cualquier momento del día.

Direcciones: La Pampa 5501, Villa Urquiza; Beláustegui 802, Villa Crespo; Crisólogo Larralde 6293, Saavedra; Centro Cultural Recoleta, Junín 1930, Recoleta.

MITINGU

Mitingu café y tarta vasca

Mitingu es el primer bar de onigiris argentino, que también se especializa en sándwiches sandos japoneses y café de especialidad, tres de los pilares del street food asiático. En su apartado de cafetería utilizan un blend de Tupa Café, de origen colombiano con notas a frutos rojos maduros, cacao y un dejo floral para el final. Esta variante resalta por un perfil balanceado y un cuerpo medio, con una acidez sutil, ideal tanto para espresso como para métodos filtrados.

Para disfrutar en su salón o para llevar, Mitingu ofrece diferentes opciones, desde espresso, cappuccino, americano, lungo, iced latte hasta iced flat white, latte y magic. Para completar la experiencia en una atmósfera moderna y con identidad japonesa en su ambientación, el apartado dulce exhibe distintas alternativas, entre las cookies de chocolate, el budín de banana, la tarta vasca y sus nuevos mochis de matcha o frutilla rellenos con helado.

Dirección: Avenida Lidoro J. Quinteros 1490, Nuñez.

BIASATTI COLEGIALES

Biasatti 1

Los chefs Milton Bertoni y Stefanía Langford, dueños y chefs del restaurante de pastas italianas calidad premium, Biasatti, acaban de inaugurar otro local: el Pastificio Centrale, una propuesta dedicada a la producción y venta de pastas artesanales que además cuenta con una selección de café de especialidad y pastelería de elaboración propia.

El café es de Puerto Blest, con granos de Guatemala y notas a pasas de uva, almendras y chocolate con leche. Para desayunar o merendar, exhiben variedades como ristretto, macchiato, espresso, caffè latte, flat white, cortado y americano. En cuanto a los productos para acompañarlos, se recomiendan sus dulzuras 100% italianas, como el alfajor de pistacho, sfogliatellas rellenas con crema pastelera o con ricota y naranjitas, los tradicionales cannoli sicilianos con pistacho, medialunas y croissants.

Dirección: Jorge Newbery 3202, Colegiales.

MERIENDA

MERIENDA_291 (1)

Merienda, que se ubica frente a la plazoleta William Morris, recrea sabores argentinos para disfrutar a lo largo del día. Su propuesta incluye café de especialidad marca Drupa, originario de Brasil cosechado a 1200 metros de altura. El grano, que cuenta con beneficio semi lavado, es del varietal catuai rojo. La carta ofrece clásicos como espresso, americano, latte, flat white y capuccino.

También hay versiones especiales como café irlandés, café con Baileys y café vienés con crema. A la vez, se suman alternativas frías: iced coffee, iced latte, iced mocca, iced vainilla, espresso tonic y affogato con helado de pistacho o vainilla. Para acompañar, se pueden elegir piezas de pastelería artesanal como la Merengada XL o el alfajor de maicena, disponibles tanto para pedir en el local como para llevar.

Dirección: Uriarte 2106, Palermo.