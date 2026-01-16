Día Internacional de la Comida Picante: un platillo que gana cada vez más adeptos

Condimentos y preparaciones que van del picor moderado al más desafiante atraviesan las cartas de restaurantes y bares porteños. En el Día Internacional de la Comida Picante, este viernes 16 de enero, una selección de seis espacios donde el picante es el sabor.

En Grau, la cebichería del chef Raúl Zorrilla, los ajíes peruanos están presentes en una carta que rinde homenaje a la cocina de mar con recetas potentes y bien ejecutadas. El plato que marca el pulso es el Tacu Tacu a lo Macho, una combinación de frejol canario y arroz al ajo salteados al wok hasta lograr una textura crocante, acompañados de chicharrón de pescado y bañados en salsa a lo macho, elaborada con ajíes rocoto, limo, amarillo y panca, más chipirones y langostinos cocidos en su punto. Esa misma salsa picantona corona otros hits del menú, como el Pescado a lo Betty, un mero frito con mariscos a la parrilla, y el risotto en tinta de calamar con langostinos grillados. Los cebiches, pilares de la casa, se presentan en cinco versiones que comparten una misma base de ajíes —rocoto y limo— de picor moderado y perfil fresco. Sobresalen el de trucha despinada, marinada en leche de tigre al ají amarillo con batata glaseada y choclo, y Las Casuarinas, la versión más pomposa del menú, con pulpo, calamar, chipirones y pesca blanca en una delicada emulsión de vieiras. Para maridar, además del Pisco Sour, la barra sugiere cócteles de autor como el Piurano, una reversión especiada del Spritz, elaborada con cordial de ají amarillo, Apricot Brandy y espumante. Su perfil aromático y ligeramente dulce equilibra muy bien el picor. El salón tiene capacidad para más de 80 personas y está ubicado en pleno Abasto, donde Zorrilla propone una cocina popular, intensa y de calidad premium.

En el Día de la Comida Picante, Bruce Grill Station se posiciona como una parada obligada para quienes buscan sabores con carácter en Parque Leloir y Bella Vista, en la zona oeste. En este bar-restaurante de impronta americana y espíritu rústico, el picor tiene identidad propia y aparece principalmente a través de su mayonesa de jalapeño de elaboración casera, preparada con mayonesa, ajo, jalapeño fresco, sal, pimienta y aceite. Se trata de un picante de intensidad media, pensado para aportar carácter sin opacar el sabor de la carne. Este aderezo es protagonista en sus hamburguesas smash —elaboradas con un blend premium de roast beef y bife de chorizo y servidas en pan de papa— como la Crispy, con doble pollo frito, cheddar, bacon, pepinillos, mayonesa de jalapeño y almíbar de pimentón, y la González, con doble carne, cheddar, pepinillos, lechuga y el mismo contraste picante-dulce. Además, puede pedirse para acompañar papas, picadas y sándwiches. El recorrido se completa con platos de la sección steak house, como The Flaming Boss, un lomo asado al quebracho a la pimienta negra con papas bravas, y con una barra que suma intensidad a través de cócteles como el She Is Red, a base de Cynar, Jägermeister, cerveza roja, pomelo y almíbar de pimienta y vainilla.

MI GUSTO

Para los fanáticos de lo picante, la empanada Crunchy y la de Carne picante amplían el abanico de sabores intensos dentro de la propuesta de Mi Gusto, cada una con un perfil bien definido. En el caso de Crunchy, el picor se construye a partir de una salsa ácida con tajín y un topping de Doritos Flaming Hot, que aportan crocancia y un fuego sostenido sobre una base de carne de res desmechada y masa hojaldrada: un picante medio, perceptible y persistente, ideal para quienes buscan intensidad con equilibrio. La empanada de carne picante, en cambio, propone un camino más clásico y especiado, con paleta premium salteada con cebolla y morrón, un toque de verdeo y huevo duro, especias y ají picante que elevan el perfil de sabor. Aquí el picor también se mantiene en un nivel medio, pensado para disfrutarse sin saturar y recomendado tanto para amantes del picante como para quienes quieren empezar a incorporarlo desde recetas tradicionales bien ejecutadas.

image

KAMAY CASA GARDEL

Kamay Casa Gardel es otro de los proyectos del chef Raúl Zorrilla en el Abasto, con foco en la cocina criolla peruana atravesada por la influencia nikkei. El ají recorre la carta y se luce especialmente en los cebiches de picor moderado, disponibles en cuatro versiones que combinan ají limo, rocoto y charapita, este último el más intenso y de marcado perfil aromático. Entre los imperdibles aparece el cebiche nikkei, que sintetiza el espíritu de la propuesta con salmón rosado, langostinos y calamar, base nikkei, naranja y palta, junto al cebiche mixto, con pesca del día y mariscos, y el carretillero, con pesca del día, chicharrón de rabas y chipirones, ambos preparados con leche de tigre clásica. Para acompañar, la barra ofrece una coctelería de autor de perfiles frutados y refrescantes, como Recuerdo de mi abuela, a base de vodka de vainilla y mango, pasta de ají amarillo y espuma de maracuyá. También hay limonadas llamativas y una gaseosa de producción propia, elaborada con hierba luisa y jengibre. El espacio es moderno y descontracturado, con vereda con sillones corridos, un salón cómodo y cuidado, y patio al aire libre.

KAMAY CASA GARDEL - CEBICHE CARRETI

Dirección: Carlos Gardel 3131, Abasto.

SUSHICLUB

El picante encuentra en SushiClub un lugar preciso dentro de su propuesta nikkei y fusión, en la que conviven rolls clásicos, piezas de autor, platos de impronta asiática y opciones veggie. La exploración arranca con elaboraciones de intensidad medida, como el Roll Red Black, que combina langostinos apanados en panko, crocante de batata colorada y mermelada de rocoto, y avanza hacia perfiles más potentes, con creaciones como Merken —con salmón ahumado, tataki de salmón y salsa picante— y Boom!, pensadas para quienes buscan un impacto más directo. A este recorrido se suman piezas como Celerity, con criolla de rocoto y mayonesa de apio; Fresh Fusion, de la línea veggie, con camembert, palta y rocoto, y los niguiris Fuego Thai y Anticuchero, ambos flambeados y de carácter agripicante. La experiencia se completa fuera del universo sushi con los sorrentinos de calabaza de Backitchen, acompañados por salsa putanesca y parmesano gratinado, parte de una propuesta picante de edición limitada.

SushiClub - Red Black Roll

Dirección: Alicia Moreau de Justo 286, Puerto Madero. Más sucursales en CABA, GBA e interior del país.

BARRA CHALACA

En Barra Chalaca, el proyecto del chef Gastón Acurio, el picante estructura la experiencia y marca el ritmo de una carta inspirada en las cantinas del Puerto del Callao. La cocina peruana se apoya en ajíes, leches de tigre y aderezos intensos, con platos que permiten elegir el nivel de picor y, si se desea, avanzar hacia registros más exigentes. El recorrido suele empezar con la leche de tigre —base de los cebiches y también disponible para beber sola— en versiones que ganan carácter junto a yuquitas fritas, o con los langostinos melcocha bañados en mayosriracha y ají limo. El tiradito nikkei combina trucha tataki con maracuyá, rocoto y ají amarillo, mientras que los cebiches, en especial el Chalaquito, admiten desde un picor moderado hasta el más alto de la carta. El ají también atraviesa platos más contundentes, como el arroz con mariscos y el picante de mariscos, y se expresa al máximo en las sopas: el chupe Levanta Muertos, cremoso y profundo, y la parihuela, la preparación más picante de la casa, intensa y reconfortante, servida con yucas.

Barra Chalaca - Arroz con mariscos

Direcciones: Arévalo 1392, Palermo: Bulnes 2579, Palermo; Montañeses 2599, Belgrano.