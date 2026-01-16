El paraíso de Bariloche al que cuesta llegar, pero la recompensa es un paisaje inigualable

El lugar más concurrido de la Patagonia tiene un sector especial que no muchos conocen y, si bien no es de fácil acceso, dejará encantados a quienes se aventuren a visitarlo.

Este es uno de los rincones poco conocidos de la Patagonia.

Es normal que la Patagonia sea el destino que muchos argentinos eligen para sus vacaciones, pero no todo el turismo está al tanto de que hay rincones de Bariloche que permanecen fuera del radar masivo. Bastante alejado y con un acceso poco sencillo, este lugar propone una travesía previa y una recompensa clara al llegar.

Lejos del centro, el lago Nahuel Huapi esconde sectores que se mantienen prácticamente intactos. Son espacios sin infraestructura, sin ruido y sin movimiento constante, donde el verdadero atractivo aparece recién al final del recorrido, después de caminar y atravesar el bosque.

Bahía de los Troncos se encuentra dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi , en la zona oeste de San Carlos de Bariloche , sobre una de las costas menos intervenidas del lago. Forma parte de un sector protegido, rodeado por bosque andino patagónico y sin desarrollos urbanos en sus inmediaciones.

La playa se abre en una bahía cerrada, con formaciones rocosas y árboles que llegan hasta la orilla. Esta disposición genera un paisaje reparado del viento y visualmente distinto al de las playas más accesibles de la ciudad.

Además de pasar tiempo en la playa, Bahía de los Troncos es elegida para actividades vinculadas al entorno natural . La bahía es utilizada por quienes practican kayak o stand up paddle , ya que el reparo natural del lugar reduce el oleaje y permite navegar cerca de la costa en condiciones más estables.

La zona también es frecuentada por pescadores deportivos, especialmente durante las temporadas habilitadas, debido a la presencia de truchas en el lago Nahuel Huapi. La pesca se realiza desde la orilla o embarcado, siempre bajo las normas del Parque Nacional.

El sendero de acceso y los alrededores de la playa se usan para caminatas y observación del paisaje, con vistas abiertas al lago y sectores de bosque nativo. En días despejados, muchos visitantes se acercan solo para pasar la tarde, sacar fotografías y regresar, ya que no está permitido acampar ni encender fuego.

Cómo ir hasta Bahía de los Troncos

Para llegar hay que salir desde el centro de Bariloche por la avenida Exequiel Bustillo en dirección oeste. Desde allí se accede a caminos secundarios señalizados dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi, donde comienza el sendero que conduce hasta la bahía.

El tramo final es exclusivamente a pie y requiere una caminata de dificultad moderada. Se recomienda llevar calzado adecuado, agua y protección solar. Justamente esa combinación de acceso limitado y recorrido a pie es la que mantiene a Bahía de los Troncos fuera del turismo masivo.