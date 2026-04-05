Día Internacional de la Empanada: las de carne, las favoritas de todos

Con propuestas especiales, promociones por tiempo limitado y versiones que van desde la clásica carne cortada a cuchillo hasta rellenos premium, distintos locales de la Ciudad se preparan para celebrar el Día Internacional de la Empanada con una de las comidas más emblemáticas de la gastronomía argentina.

El próximo 8 de abril , el Día Internacional de la Empanada volverá a poner en primer plano a uno de los grandes clásicos de la cocina local. En ese marco, restaurantes, parrillas, cantinas y bares porteños sumarán acciones especiales para homenajear a una preparación que, con variantes fritas, al horno, picantes o más tradicionales, sigue ocupando un lugar central en la mesa argentina.

La fecha servirá además como excusa para mostrar la diversidad que hoy atraviesa a este producto: desde recetas de impronta casera y bodegonera hasta versiones más sofisticadas elaboradas con wagyu , cordero patagónico o blends de cortes premium. A eso se suman promociones pensadas para salón, take away o mostrador, en una celebración que cruzará distintos barrios de la Ciudad con la carne como gran protagonista.

En Casa Bellucci , el Día de la Empanada se incorpora a la agenda del restaurante con una acción especial vigente durante la jornada: quienes elijan consumir en el salón recibirán una empanadita de recepción, mientras que para take away se ofrecerá una promoción de 15 empanadas al precio de una docena.

La iniciativa se apoya en una línea de empanadas fritas que forma parte de la carta, con variedades como la de carne cortada a cuchillo, preparada con matambre de res, cebolla, especias y huevo, o la de carne picante, con carne molida y locoto suave. Estas preparaciones se integran a una propuesta más amplia que incluye pizzas al molde, pastas caseras y platos de impronta porteña.

DESARMADERO

Desarmadero - Empanadas (2)

En Palermo, Desarmadero Bar y Desarmadero Session consolidan su propuesta con una carta que combina más de 40 canillas de cerveza artesanal en rotación con una cocina casera orientada al compartir. Dentro de esta oferta, las empanadas se presentan como una opción versátil para acompañar la experiencia, con alternativas al horno como la de osobuco al Malbec, elaboradas con masas propias. A su vez, se suman versiones fritas como la de ojo de bife y la de osobuco, que aportan una textura crocante y rellenos bien definidos. Estas preparaciones forman parte de un menú de impronta informal pensado para el tapeo, en sintonía con el perfil de estos bares cerveceros del circuito gastronómico porteño.

Dirección: Gorriti 4295 y Gorriti 4300, Palermo.

LA TERRAZA DE LA CARBONERA

La Terraza de la Carbonera - empanadas (2)

Dentro de la carta de La Terraza de La Carbonera, la empanada de carne cortada a cuchillo se presenta como una de las preparaciones más pedidas de su propuesta de cocina porteña contemporánea. El relleno se elabora a partir de nalga de ternera blanqueada, a la que se incorporan cebolla y morrones rojo y verde salteados en aceite y manteca, huevo duro, cebolla de verdeo y una combinación de especias que incluye merkén ahumado, pimienta negra y comino, lo que aporta un perfil con notas especiadas y ahumadas.

Se sirve frita, en formato individual, y se acompaña con salsa yasgua, que suma un contraste fresco y ligeramente picante. Esta preparación suele integrarse a la dinámica de platitos para compartir dentro de la propuesta gastronómica del espacio.

Dirección: Carlos Calvo 299, San Telmo.

MADRE ROJAS

Madre Rojas empanadas

En Madre Rojas, el chef y ganadero Juan Ignacio Barcos propone una versión elaborada con carne wagyu de producción propia, proveniente de la finca familiar ubicada en Entre Ríos. Gracias al marmoleo característico de este corte japonés, el relleno resulta especialmente jugoso y profundo en sabor, una cualidad que el chef destaca como una de las principales virtudes de esta carne.

Dirección: Rojas 1600, Villa Crespo.

VILLEGAS RESTO

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En Puerto Madero se encuentra Villegas Resto, un referente de la parrilla argentina moderna que propone una experiencia premium y, a la vez, accesible. Su identidad se construye a partir del oficio, el conocimiento culinario y una materia prima de excelencia, con una filosofía basada en el respeto por el producto y la simpleza del trabajo bien hecho.

En este contexto, la empanada de carne se destaca como una de las entradas más representativas de la casa: elaborada con masa artesanal y cocida hasta lograr un dorado parejo y crocante, se rellena con un blend de cortes premium —como ojo de bife y bife de chorizo— cortados a cuchillo y salteados con cebolla, morrón, ajo y una equilibrada mezcla de condimentos. El resultado es una empanada jugosa, intensa y bien lograda, que refleja la mirada integral del restaurante sobre la carne y la cocina argentina.

Dirección: Avenida Alicia Moreau de Justo 1050, Puerto Madero.

RUFINO

Rufino - Empanadas 2

En línea con una visión actual de la cocina argentina, Rufino propone iniciar la experiencia con una selección de empanadas que reversionan recetas tradicionales con identidad propia. Desde su espacio en el subsuelo del Hotel Mío Buenos Aires, en Recoleta, esta parrilla moderna presenta alternativas como la de asado ahumado cortado a cuchillo, acompañada por salsa yasgua y elaborada con materia prima del frigorífico Entre Todos, cuya cocción en grasa refinada refuerza su perfil clásico. También destaca la versión de cordero patagónico, servida con gremolata de menta que aporta frescura y equilibrio. La propuesta se completa con una cuidada carta de vinos federales que recorre distintas regiones vitivinícolas del país.

Dirección: Av. Pres. Manuel Quintana 465, Subsuelo del Hotel Mío Buenos Aires, Recoleta.

EL BODEGÓN DE KIMBERLEY

El bodegon de Kimberley - Empanada de carne 2

En el marco del Día de la Empanada, el bodegón del Club Kimberley pone en valor una de sus preparaciones más representativas: la empanada de carne frita, emblema de su cocina casera. La receta combina carne picada premium y especial con una base de cebolla, morrón y ajo, a la que se incorporan condimentos tradicionales como pimentón, ají molido y laurel, logrando un perfil de sabor equilibrado.

Tras la cocción, el relleno reposa en frío para concentrar sus jugos y, antes del armado, se completa con huevo duro y cebolla de verdeo. El resultado es una empanada de relleno jugoso y masa crocante, en línea con la propuesta clásica y sin artificios que caracteriza a este bodegón de Villa Devoto.

Dirección: Joaquín V. González 3238, Villa Devoto.

HIERRO

Hierro - Empanada de cordero -

En Hierro, la empanada se presenta como una puerta de entrada a su universo de fuegos, con una propuesta que pone el acento en la calidad de la materia prima y la precisión técnica. Presente en sus locales de Palermo y Nordelta, la carta incluye opciones como la de carne con mojo de tomate —a partir de un blend de cortes premium como ojo de bife, bife de chorizo y lomo— y la de cordero ahumado con notas cítricas Con masa casera y una fritura cuidada, estas versiones ofrecen una lectura actual de un clásico argentino, en sintonía con la identidad de esta parrilla contemporánea.

Dirección: Boulevard del Mirador 220, Nordelta; Costa Rica 5602, Palermo.

DEL RÍO CANTINA

Del Rio Cantina - Espacio 2

En pleno boulevard de Saavedra, Del Río Cantina se afirma como un espacio de impronta casera que recupera el espíritu de las cantinas de barrio con guiños a la tradición italiana y una atmósfera cálida que invita a quedarse. En ese marco, entre entradas que acompañan la mesa desde el inicio, se suma una empanada frita de carne cortada a cuchillo que resume bien esa idea: relleno de roast beef con cocción lenta, jugoso y concentrado, envuelto en una masa dorada que aporta crocante. Se sirve con yasgua —una salsa de tomate, ajo y picante— que suma frescura y un toque punzante, en equilibrio con la intensidad de la carne.

Dirección: Av. García del Río 2957, Saavedra.

MI GUSTO

Mi Gusto 3

El próximo 8 de abril, en el marco del Día de la Empanada, la marca presenta el Mi Gusto Day, una acción especial que celebra su identidad y el vínculo con su comunidad. A partir de las 18:00 h, quienes tengan la app de la marca podrán acceder a un pack exclusivo de 6 empanadas por $12.500, disponible para take away o consumo en mostrador, hasta agotar stock.

La propuesta funciona como una síntesis del ADN de la marca, reuniendo —dentro de esta promoción especial— algunos de sus sabores más icónicos, donde la carne es protagonista: Big Burger, con blend de ojo de bife y vacío, bacon, pepinillos, salsa Big y cheddar en masa con sésamo; Burger, inspirada en la hamburguesa clásica; Matambre a la pizza, con matambre tiernizado, tomate especiado y muzzarella; American Chicken, de pollo marinado con perfil especiado; Vacío y Provoleta, con vacío asado desmechado, chimichurri, vegetales y queso fundido, y Jamón y Queso, el clásico reinterpretado con el sello de la casa. En Mi Gusto, la carta se construye desde el producto: cada empanada parte de un corte y una preparación que define su carácter. De masa horneada y rellenos generosos, las empanadas se ofrecen en formatos individuales o para compartir, acompañadas por salsas a elección —criolla, ajo, cheddar o picante—, incluidas a partir del pack de dos unidades. Como diferencial, pueden gratinarse con queso provolone, en una propuesta que combina intensidad de sabor con combinaciones bien resueltas.

Más información: www.migusto.com.ar