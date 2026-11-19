A menos de una hora de la Ciudad de Buenos Aires, un rincón del oeste bonaerense ofrece tranquilidad y actividades al aire libre.

La Reserva Natural Los Robles ofrece un entorno de bosques y naturaleza ideal para una escapada cerca de Buenos Aires.

Para escaparse del bullicio de la ciudad, no es necesario recorrer cientos de kilómetros ni organizar un viaje de varios días. En los alrededores de Buenos Aires existen destinos perfectos para cambiar los edificios por árboles y senderos ideales para disfrutar de un día distinto.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Una de las mejores alternativas para el fin de semana está en las reservas naturales , que ofrecen propuestas para familias, parejas y grupos de amigos. Dentro de ellas se puede apreciar la diversidad de su vegetación, hacer caminatas largas y descansar junto al agua.

La Reserva Natural Municipal Los Robles está ubicada en La Reja, partido de Moreno , a 40 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. Con más de 268 hectáreas, este espacio protegido constituye uno de los grandes pulmones verdes del oeste del conurbano bonaerense.

Los senderos rodeados de vegetación invitan a disfrutar de caminatas y momentos de tranquilidad al aire libre.

Su atractivo más grande es la combinación de bosques, senderos y ambientes naturales alrededor del lago San Francisco y el Área Natural Protegida Dique Roggero. Entre las especies vegetales que pueden encontrarse se destacan:

La reserva también cuenta con espacios dedicados a la conservación y reproducción de especies nativas, fundamentales para preservar la biodiversidad. Además, el entorno permite apreciar distintas aves, disfrutar de la sombra de los árboles y conocer los ambientes naturales del oeste bonaerense.

talas y espinillos: vegetación autóctona característica de la región

casuarinas y fresnos: ejemplares que forman parte de los bosques implantados

ceibos y sauces: especies presentes en diferentes sectores del paisaje

robles de los pantanos: árboles que dieron nombre a la reserva

Los espacios verdes de la reserva son ideales para compartir un picnic y disfrutar de una jornada en familia. Gentileza - @losroblesmoreno

Qué hacer, qué comer y cómo recorrer los senderos interpretativos

La reserva ofrece diferentes actividades recreativas para quienes desean pasar el día en la naturaleza. Una de las principales propuestas consiste en recorrer sus senderos interpretativos, que permiten descubrir la vegetación y conocer las características ambientales del lugar. Entre las actividades más destacadas aparecen:

caminatas por el bosque: recorridos para observar árboles y vegetación nativa

avistaje de aves: una propuesta para descubrir la fauna del área protegida

senderos guiados: actividades educativas organizadas en determinadas fechas

paseos junto al lago: recorridos por el entorno del lago San Francisco

picnics y encuentros familiares: espacios verdes con mesas y sectores recreativos

Otro atractivo es el Paseo Costero, un recorrido de 350 metros junto a la ribera sureste del lago San Francisco, pensado para disfrutar del paisaje y descansar. Para quienes quieran organizar un almuerzo al aire libre, existen sectores habilitados con parrillas, mesas y espacios para compartir comida.

También hay opciones de proveeduría y propuestas gastronómicas en determinados días, pero hay que consultar su disponibilidad antes de viajar. Quienes prefieran llevar su propia comida pueden organizar un picnic y aprovechar las áreas recreativas. Según las tarifas de 2026, los valores de referencia son:

entrada general: $5.000 por persona

alquiler de parrilla: $3.500

estacionamiento: $4.000 por estadía

Los menores de 12 años, jubilados y personas con discapacidad que presenten el Certificado Único de Discapacidad (CUD) pueden ingresar gratuitamente. El predio también ofrece alternativas para quienes quieran quedarse más tiempo, como camping, cabañas y posadas en el bosque.

Los paisajes junto al lago San Francisco ofrecen un escenario natural para descansar y desconectarse de la rutina. Gentileza - buenosaires.tur.ar

Cómo llegar sin complicaciones desde Capital Federal y GBA

La Reserva Natural Municipal Los Robles se encuentra en la intersección de Benito Juárez y Alberto Williams, en La Reja, Moreno. Para llegar desde la Ciudad de Buenos Aires, una de las alternativas más prácticas es viajar en auto siguiendo este recorrido:

Tomar el Acceso Oeste en dirección a Moreno

Salir a la altura del puente La Reja, aproximadamente en el kilómetro 38

Continuar por las avenidas Roldán y Rubén Darío

Seguir por la avenida De la Argentinidad

Avanzar hasta las calles Benito Juárez y Alberto Williams, donde se encuentra el acceso

El tiempo de viaje puede rondar una hora desde distintos sectores de Capital Federal, aunque depende del tránsito y del punto de partida. También se puede llegar en transporte público, combinando tren y colectivo:

Tomar el tren Sarmiento desde la estación Once hasta Moreno

En Moreno, abordar el colectivo 26 de La Perlita , identificado con el cartel "Los Robles"

Descender en el sector de acceso a la reserva

El funcionamiento del predio se organiza así:

martes a viernes: de 8 a 16

sábados, domingos y feriados: de 8 a 18

lunes: cerrado para visitas generales

El ingreso se hace por orden de llegada y está sujeto a la capacidad disponible. De todas formas, es importante verificar los horarios, las tarifas y la programación de actividades antes de salir, especialmente durante feriados.