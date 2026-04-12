Día Mundial del Helado: la historia y los secretos de este manjar que deleita a millones de paladares + Seguir en









Fue promovido por la Asociación Internacional de Productos Lácteos con el objetivo de destacar uno de los postres más populares en el mundo.

Día del Helado: uno de los postres más elegidos por los argentinos

Cada 12 de abril se conmemora el Día Mundial del Helado, una iniciativa de la Asociación Internacional de Productos Lácteos para promover este dulce en todo el mundo. Conocé su historia y descubrí los secretos que hacen de este postre un favorito indiscutido.

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El helado artesanal es un protagonista indiscutido de la mesa argentina en cualquier época del año. Un estudio reciente de la Asociación Fabricantes Artesanales de Helados y Afines revela que 9 de cada 10 ciudadanos lo consumen habitualmente, alcanzando un promedio anual de 7kg por persona.

Además, el 70% de los consumidores lo eleva al estatus de emblema culinario nacional, al mismo nivel que iconos como el vino y el asado. En cuanto a gustos, el chocolate con almendras y el dulce de leche granizado son los sabores favoritos indiscutidos por los argentinos.

helado chocolate 2.webp El chocolate con almendras y el dulce de leche granizado son los sabores favoritos indiscutidos por los argentinos. Cuál es el origen del helado Las primeras huellas del helado se remontan a tiempos remotos. Mientras en China y en la Roma de los césares se mezclaba la nieve con miel y frutas, en Persia, hacia el año 400 a.C., se elaboraban preparaciones exclusivas para la nobleza que integraban hielo, azafrán y agua de rosas. Aquellas antiguas costumbres culinarias funcionaron como el punto de partida para la evolución de los postres fríos modernos.

La conmemoración del Día Mundial del Helado es una ocasión ideal para rememorar su expansión europea. Desde la introducción del sharbat por parte de los árabes en la Edad Media, hasta la llegada de fórmulas asiáticas de la mano de Marco Polo, el postre fue transformándose. Con la intervención de visionarios como Bernardo Buontalenti y Francesco Procopio, se integró la leche y se mejoraron los procesos de elaboración. El hito definitivo lo marcó Francesco Procopio dei Coltelli al fundar en París la primera heladería de acceso público.

La trayectoria de este postre lo llevó a territorio estadounidense a lo largo del siglo XIX, donde comenzó a transformarse en un producto de elaboración masiva. Este proceso de industrialización alcanzó un punto fundamental en 1913 con la aparición de la primera maquinaria de flujo continuo. Dicha innovación fue la que finalmente facilitó el acceso de estos dulces congelados a los mercados internacionales. helado 12 de abril, Día mundial del Helado. Freepik En el país, las heladerías aprovechan esta efeméride para lanzar promociones especiales, tales como ofertas de 2X1 o la entrega de un cuarto de kilo de regalo al adquirir un kilo. Esta industria impulsa tanto a pequeños productores artesanales como a grandes cadenas comerciales, fomentando encuentros y certámenes que premian la maestría técnica. En Argentina, este postre trasciende la temporada estival para integrarse en la cultura culinaria de todo el año, invitando a los consumidores a buscar beneficios exclusivos o a deleitarse con sabores vanguardistas para festejar su día mundial.

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