Argentina se subió otra vez al podio en el Mundial del Helado, aunque el campeón fue un candidato sorpresa

Concluyó la Gelato World Cup en Italia. El equipo nacional quedó tercero, detrás de Francia. El premio mayor se lo llevó Singapur. Crece el negocio del helado artesanal en el mundo.

El incremento que viene registrando el consumo de helado artesanal en Argentina no es un fenómeno aislado. Este auge es parte del desarrollo de un negocio con proyección global , donde hay países como Italia que están logrando una marcada penetración internacional con sus productos más genuinos.

En la carrera por ganar mercados y prestigio global, el helado argentino se ubica entre los puestos de privilegio, como lo viene demostrando en diversas competiciones internacionales. Y así quedó ratificado nuevamente esta semana en Rimini , Italia, donde se realizó una nueva edición de la Gelato World Cup.

El equipo de la Selección Nacional del Helado Artesanal, creado en conjunto por la Asociación Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (AFADHYA) y la Federación de Trabajadores Pasteleros , obtuvo el tercer lugar en el podio, detrás de Francia que quedó segunda. El campeón fue el país menos pensado: Singapur .

El conjunto nacional, último Campeón Americano, fue liderado por su Capitán y Maestro Heladero, Eduardo Zacaria (56 años, de Coronel Brandsen PBA); Diego Colaneri , heladero, (45 años, Villa Luzurriaga, PBA), Diego Calculli , pastelero (31 años, CABA) y Sergio Federico Mercado , chocolatero (45 años, Caseros, PBA).

En esta nueva edición la Selección Nacional del Helado se midió ante Bélgica, China, Ecuador, Francia, Japón, Indonesia, Italia, México, Perú, Polonia y Singapur. En la competencia se evaluó el desempeño y las habilidades en distintas modalidades.

Equipo Argentino en accion El equipo argentino en acción en la Gelato World Cup.

Cada equipo, conformado por cuatro integrantes, presentó una temática a desarrollar en las distintas pruebas. Argentina eligió “Jardín de mariposas”. Se realizaron ocho diferentes desafíos que abarcaron desde entradas de helado salado para la alta cocina, torta helada, mono porción en vaso, mignones de chocolate, el armado de un “Vassoio Tronquetto” y paletas glaseadas hasta pruebas sorpresa “mistery box”; una pieza artística como la escultura de chocolate y la presentación del buffet final.

A la hora de establecer los puntajes, los jueces tuvieron en cuenta los siguientes ítems: mise en place, higiene (buenas prácticas de manufactura), trabajo en equipo, técnica, calidad organoléptica (sabor, color, textura, sensación de frío), creatividad-innovación y presentación final.

Por ejemplo, para la prueba del helado salado o “gastronómico” Argentina llevó el helado al terreno de la alta cocina con una propuesta sofisticada y audaz: tartaleta de queso con chutney de tomate, espuma de bagna cauda, hoja de alcaparras, polvo de ají y lima; sorbete de tomate con masa brioche de albahaca; pan de especias con flan de ave, glaseado de demiglace y paté de pollo; y una farsa de pescado con gel de lima, beurre blanc de verjus y tuille de parmesano.

El presidente de AFADHYA y Maestro Heladero, Maximiliano Maccarrone, impulsor de la participación de Argentina en este certamen, fue elegido como Presidente del Jurado de la GWC 2026, un cargo que por primera vez lo ocupa un americano, junto con el francés, Emmanuel Ryon.

“Es un hecho, en Argentina tenemos uno de los mejores Helados Artesanales del mundo y en estas competencias se sigue demostrando. Transitamos el camino de las competencias internacionales desde hace más de 15 años y con mucho esfuerzo y preparación en cada una de las ediciones. AFADHYA ha sido la principal hacedora de este semillero de expertos del helado y hoy es posible este logro gracias al esfuerzo conjunto. El Helado Artesanal es embajador de nuestra gastronomía ante el resto de las naciones y todo el trabajo y el recorrido transitado durante años permitió que el equipo argentino se mida, una vez más, con los más grandes del mundo”, sostuvo Maccarrone.

Helado artesanal, un negocio en crecimiento

Según datos de AFADHYA, en Argentina el consumo anual per cápita de helado artesanal alcanza los 7,3 kilos, con picos que llegan a los 10 kilos durante la temporada alta. El fuerte crecimiento que registró este segmento en los últimos 10 años frente al helado industrial hizo que actualmente el mercado se distribuya en partes iguales, aunque Maccarrone estima que el artesanal ya representa algo más del 50% del consumo de helado nacional.

El mercado global también está registrando una tendencia similar hacia un tipo de consumo premium y la calidad del helado argentino permitió que en los últimos años algunas marcas locales hayan accedido a mercados de Estados Unidos, Latinoamérica y Europa con bastante éxito.

De acuerdo con un relevamiento realizado por la consultora Mordor Intelligence, el mercado mundial del helado se valoró en u$s16.600 millones en 2025 y estima que crecerá hasta u$s17.640 millones en 2026.

Las proyecciones de mercado indican que la torta llegará a u$s23.920 millones en 2031, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,27% durante los próximos cinco años.

Actualmente, el helado industrial lidera el consumo global con 58% del mercado y el resto, según Mordor, son variantes artesanales que vienen ganando terreno a paso firme a una tasa de crecimiento anual compuesta del 5,6%.

“Esta trayectoria ascendente subraya la transformación del helado, que ha pasado de ser un capricho de temporada a un codiciado postre durante todo el año, impulsada por la creciente preferencia de los consumidores por la calidad artesanal y los sabores únicos que lo distinguen del helado tradicional”, remarcó el informe de Mordor.

“Su doble identidad, como una apreciada tradición europea y una tendencia global en auge, lo hace atractivo a nivel mundial. Cabe destacar que el auténtico helado italiano, a menudo certificado e impulsado por el turismo, está logrando una importante penetración en los mercados internacionales”, añadió.

Desde el punto de vista cualitativo, el estudio de la consultora internacional sostiene: “El consumo de helado artesanal premium ha experimentado un auge a medida que los consumidores se inclinan por invertir en experiencias auténticas y artesanales. Esta tendencia no se limita a los mercados europeos tradicionales; incluso en el Sudeste Asiático, un notable 77 % de los consumidores expresa su disposición a pagar un precio superior por ingredientes gourmet en sus postres helados”.

“El helado artesanal atrae la atención no solo por sus ricos sabores, sino también por sus beneficios para la salud, con un menor contenido de grasa en comparación con el helado convencional y un compromiso con los ingredientes naturales. Este posicionamiento premium, basado en la auténtica artesanía, ofrece una ventaja competitiva difícil de imitar para los productores industriales, consolidando el helado artesanal como una categoría única, distinta del simple helado premium”, completó.