Día Mundial del Vodka: cuatro lugares para tomar cócteles con este destilado

Cada 4 de octubre se celebra el Día Mundial del Vodka , un destilado que, por su versatilidad y carácter neutro, ha conquistado barras de todo el mundo. De él nacen clásicos como el Bloody Mary, el Cosmopolitan o la Caipiroska, pero también propuestas originales que reinterpretan sabores y técnicas con un sello propio.

En Buenos Aires, el vodka se reinventa en manos de bartenders que lo combinan con ingredientes frescos, frutas, especias y licores para crear experiencias únicas. Desde bares de autor hasta restaurantes con identidad marcada, seleccionamos cuatro espacios donde los cócteles con vodka son protagonistas y se disfrutan en ambientes que van de lo sofisticado a lo más auténtico.

En la terraza del restaurante Haiku, en Belgrano, se encuentra Mixtape, el primer bar kissa de Buenos Aires, donde la coctelería con vodka adquiere un papel destacado dentro de la propuesta. La carta combina clásicos universales, como el Bloody Mary o el Cosmopolitan, con creaciones propias que marcan identidad, entre ellas el Apple Martini, elaborado con vodka, un cordial de manzanas Granny Smith y un delicado toque de saúco que aporta frescura y carácter. Estas preparaciones se disfrutan en armonía con pequeños platos de autor que cruzan influencias japonesas y argentinas. El espacio, concebido como listening bar, invita a una experiencia distinta donde la música en vinilo acompaña cada momento con la misma importancia que la cocina y la coctelería.

ENERO

Enero - Cosmos

En Enero Restaurant, la coctelería con vodka se eleva a una experiencia sofisticada que armoniza con su ambiente de naturaleza y elegancia. Agua Viva, una de sus barras, presenta creaciones distintivas como el refrescante Elixir de Calma, una mezcla de Absolut, Carpano Bianco, cordial de frambuesas, almíbar simple y limón. Los clásicos también tienen su lugar con el imperdible Bloody Mary, que fusiona Absolut con jugo de tomate, un mix de especias y tabasco, y el elegante Cosmopolitan, con Absolut, Cointreau, jugo de arándanos y limón. Para los entusiastas del café, el Espresso Martini ofrece la combinación perfecta de vodka Sernova, café espresso y Borghetti. Además, Enero sorprende en ocasiones con cócteles de temporada a base de vodka, como el Cosmos, que en el verano pasado deleitó con Absolut, Campari, Britvic cranberry, óleo de ananá y bitter orange.

Dirección: Av. Rafael Obligado 7180, Costanera.

LA CAPITANA

La Capitana Barra Piropos Peronistas

En La Capitana, el bodegón y vermutería que rinde homenaje a Eva Perón y evoca la atmósfera de los años 40 y 50, la carta de cócteles con vodka es una invitación a un viaje de sabores. Se destaca su creación de autor, el "Piropos Peronistas", una audaz fusión de vodka con arándanos, el toque picante del jengibre, la frescura de la lima y la sutil amargura del pomelo, que resultan en una bebida compleja y memorable. Para los paladares que prefieren la tradición, ofrecen la clásica Caipiroska, en la que el vodka se armoniza con la acidez de la lima y la dulzura equilibrada del almíbar: una experiencia refrescante y atemporal que acompaña perfectamente el recorrido por los sabores históricos del Río de la Plata.

Dirección: Guardia Vieja 4446, Almagro.

GRAU

GRAU- Jalea del puerto

Grau, la innovadora cebichería de Raúl Zorrilla Porta en el barrio del Abasto, celebra la rica tradición culinaria costera peruana. El chef fusiona recetas ancestrales con productos frescos y una visión moderna, tanto en sus platos como en su barra. Esta última, creativa y arraigada en los sabores regionales, invita a explorar cócteles con vodka que equilibran intensidad y sutileza. Sorprenden creaciones como El Santo Moradito, con vodka, pisco, licor Parfait Amour, reducción de vino tinto, chicha morada, rocoto, cordial de lima y soda de lemongrass con jengibre. También se ofrece el Caipahuáscar, una reinterpretación de la caipiroska con vodka, cordial de maracuyá y una paleta helada de chicha morada, y el sofisticado Jalea del Puerto, que combina vodka, vermut rosso, agua de tomate, frutilla, almíbar y limón. La carta incluye una generosa variedad de cebiches, causas, tiraditos, bivalvos, chicharrones, arroces, sopas y pescados del día que se pueden disfrutar con estas bebidas.

Dirección: Guardia Vieja 3372, Abasto.