Día Mundial de la Pasta: los platos imperdibles de los mejores restaurantes

Una selección de propuestas que recorre recetas clásicas, rellenos originales y combinaciones de autor para descubrir nuevos sabores en las mesas porteñas.

Cada 25 de octubre se celebra el Día Mundial de la Pasta , una fecha que rinde homenaje a uno de los platos más populares y versátiles de la gastronomía. De raíces italianas y presente en mesas de todo el mundo, conquista con su variedad de formas, rellenos y salsas, además de inspirar nuevas creaciones en las cocinas contemporáneas.

En Buenos Aires, los restaurantes ofrecen versiones para todos los gustos , desde las recetas tradicionales hasta preparaciones de autor que invitan a descubrir nuevas combinaciones.

En Chizza , la elaboración de pastas propias convive con una carta de cocina mediterránea basada en recetas de tradición italiana. Una de las preparaciones centrales es la lasaña del chef Franco Malacisa , que respeta una receta familiar y se compone de nueve capas de masa casera y ocho de carne. El relleno se cocina durante más de tres horas con vegetales, vino tinto, pomodoro italiano y hierbas; luego se intercala con bechamel y queso parmesano. La cocción final demanda una hora y cuarenta y cinco minutos de horno y, antes de llegar a la mesa, la porción se calienta nuevamente y se gratina.

El menú incluye además otras pastas artesanales, pescados frescos que se seleccionan a diario, carnes de estación y entradas pensadas para compartir. El restaurante funciona en una casona de 1890 restaurada en Los Cardales y dispone de una cava con más de 150 etiquetas de vino. La atención es exclusivamente con reserva previa.

Para descubrir la cocina de Carmen , su chef Nacho Feibelmann recomienda probar sus Fagottini de Asado, una pasta de autor que reúne dos de los pilares de su propuesta: las pastas frescas y el fuego. Los pequeños paquetitos de masa esconden un relleno de vacío y roast beef cocidos a la brasa, que concentra los sabores de la carne y aporta profundidad. El plato se completa con una salsa elaborada a partir de morrones ahumados en kamado y tomates orgánicos, cuya intensidad acompaña el relleno y suma notas dulces y ahumadas.

Dirección: Gurruchaga 1428, Palermo.

El resultado es una preparación que combina el trabajo artesanal del pastificio con cocciones que definen la identidad de Carmen, donde la tradición de la pasta se cruza con una mirada personal sobre el producto y el fuego. Para acompañar, un vino tinto es una buena elección frente a la intensidad de las carnes y los matices ahumados.

Dirección: Gurruchaga 1428, Palermo.

RAVIOLONI NINO BERGESE EN L’ADESSO

En el marco del Día Mundial de la Pasta, L’adesso Ristorante ofrecerá una degustación especial el domingo al mediodía, con tres variedades que recorren distintos formatos de la tradición italiana. La propuesta tiene un valor de $44.000 por persona e incluye una pasta rellena, una fresca y una seca. Además, habrá una selección de postres elaborados a base de pasta, con un precio de $20.000.

Dirección: Fray Justo Santa María de Oro 2047, Palermo.

Entre las pastas recomendadas de la propuesta se destaca el Ravioloni Nino Bergese, un raviolo gigante relleno de ricota y espinacas, acompañado de salsa de manteca, salvia y parmigiano. La degustación continúa con pappardelle de harina de castañas, hongos de pino frescos, arándanos y trufa blanca, y rigatoni alla gricia, con guanciale, queso pecorino y pimienta. Para el cierre dulce, la propuesta incluye raviolo frito de chocolate con helado de avellana, fettuccine con mosto de uva concentrado y fruta seca, y cannoli de pasta con ricota y miel.

Dirección: Fray Justo Santa María de Oro 2047, Palermo.

Una oportunidad para descubrir algunas de las especialidades de L’adesso, donde el chef Leonardo Fumarola combina técnicas y sabores de distintas regiones de Italia en una cocina que pone en valor la tradición y el trabajo artesanal.

SUPERLASAÑA CON DOBLE RELLENO Y SALSA EN CIRO

Entre los recomendados de Ciro, con locales en Palermo y Puerto Madero, se destaca la superlasaña, una preparación abundante que combina dos rellenos y salsas, pensado para satisfacer a todos los paladares. La receta consiste en una generosa capa de carne picada con salsa y otra espinaca con una suave salsa blanca, mientras que el emplatado incluye salsa fileto y crema. Una opción ideal para quienes buscan un plato contundente, de espíritu casero y sabor italiano.

Dirección: Pierina Dealessi 1350, Puerto Madero; Guatemala 4798, Palermo.

La propuesta de pastas caseras también incluye ravioli di carne, rellenos de ragú de carne napolitano, mozzarella, ricota cremosa y parmesano, ravioli 5 formaggi, con ricota, mozzarella, parmesano, scamorza ahumada y un toque de queso azul, y se completa con ñoquis de papa y fideos, disponibles como plato principal o guarnición de las milanesas, además de salsas como pomodoro, rosa, pesto y crema de panceta. Para acompañar, hay opciones que van desde gaseosas y vinos hasta cócteles de autor.

Dirección: Pierina Dealessi 1350, Puerto Madero; Guatemala 4798, Palermo.

ÑOQUIS CON NDUJA EN HIERRO BODEGÓN

Los ñoquis caseros de papa con nduja están entre los platos más pedidos de Hierro Bodegón, el moderno restaurante de Palermo Hollywood que reinterpreta recetas clásicas argentinas con combinaciones originales. Se sirven con crema, limón, queso estacionado y nduja de elaboración propia, un embutido de carácter picante que preparan junto a Eduardo Páez, de El Chacinador.

Dirección: Fitz Roy 1722, Palermo.

Otra especialidad es la lasaña BO, la versión de la casa con lomo, salsa pomodoro artesanal, bechamel, espinaca, jamón horneado y queso provolone. Para acompañar, la selección de vinos por copa incluye Fausto Malbec, recomendado para los ñoquis, y Monteagrelo Cabernet Franc, una alternativa para la lasaña, o bien se puede elegir entre más de 50 etiquetas que conforman la cava. Todo en un amplio salón de estética contemporánea, con una gran barra y un primer piso con terraza privada.

Dirección: Fitz Roy 1722, Palermo.

SPAGHETTI, LASAGNA Y GNOCCHI SOUFFLÉ EN LA PAROLACCIA

Referente de la gastronomía italiana en Buenos Aires, La Parolaccia se distingue por sus recetas tradicionales, ingredientes de alta calidad y una atención cuidada. La casa recomienda tres clásicos infalibles de su carta: spaghetti al frutti di mare, sorrentinos Gran Caruso y gnocchi soufflé La Parolaccia.

Direcciones: Riobamba 1046, Barrio Norte; Presidente Roberto M. Ortiz 1865, Recoleta; Cerviño 3561, Palermo; La Parolaccia Dolce, Av. del Libertador 5823, Belgrano; Av. del Libertador 5836, Belgrano; Alicia Moreau de Justo 1052, Puerto Madero; Olga Cossettini 302, Madero Downtown; Av. del Libertador 14621, San Isidro; Km 42.5, Colectora Panamericana, Pilar.

También sobresalen los spaghetti alla carbonara, la lasagna alla bolognese y los fusilli al fierrito Don Corleone, una opción vegana con oliva, ajo, aceitunas negras, alcaparras y pomodoro. Además, vale la pena probar los nuevos arribos de temporada: ravioli di brasato alla boscaiola y rigatoni all’arrabbiata, ideal para acompañar con su selección especial de vinos.

Direcciones: Riobamba 1046, Barrio Norte; Presidente Roberto M. Ortiz 1865, Recoleta; Cerviño 3561, Palermo; La Parolaccia Dolce, Av. del Libertador 5823, Belgrano; Av. del Libertador 5836, Belgrano; Alicia Moreau de Justo 1052, Puerto Madero; Olga Cossettini 302, Madero Downtown; Av. del Libertador 14621, San Isidro; Km 42.5, Colectora Panamericana, Pilar.

RAVIOLONES Y CAVATELLI EN ELÉCTRICA PIZZA

En el marco del Día Mundial de la Pasta, que se celebra cada 25 de octubre, Eléctrica Pizza destaca su propuesta de pastas caseras, elaboradas con ingredientes de primera calidad y sello artesanal que prioriza también el uso de productos orgánicos.

Dirección: Honduras 5903, Palermo.

Desde su local en Palermo Hollywood, los más pedidos de la casa son los raviolones de boniato, almendras y parmesano, acompañados de hongos y crema y los cavatellis con pesto, zest de limón, oliva y parmesano rallado. La experiencia se completa con una selección de vinos boutique cuidadosamente elegidos para acompañar los platos y potenciar los sabores de cada preparación.

Dirección: Honduras 5903, Palermo.

SORRENTINOS, RAVIOLES Y CINTAS EN RIOBA BODEGÓN

En Rioba Bodegón, frente a Plaza Armenia, las pastas caseras forman parte de ese repertorio de platos que remite directamente a las mesas de los bodegones porteños. Entre las combinaciones recomendadas aparecen los sorrentinos de jamón y mozzarella con estofado, una de las alternativas más contundentes; los ravioles de ricota y espinaca al gratén, terminados al horno, y las cintas con tuco, para quienes prefieren una versión más clásica.

Dirección: Costa Rica 4588, Palermo.

También se pueden pedir ñoquis y elegir entre otras salsas de la casa, como pesto, parisienne o crema de hongos. La carta permite, además, combinar cada tipo de pasta con la salsa elegida, manteniendo ese formato sencillo y reconocible de las pastas de bodegón.