Papas al horno crocantes: el truco definitivo de los cocineros para no usar más aceite

El secreto está en controlar la humedad, separar los pedazos en la fuente y cocinar con el horno bien caliente para conseguir una costra crocante.

Las papas al horno parecen una receta fácil, pero conseguir que queden doradas y tiernas tiene sus mañas. A veces salen blandas, se pegan a la fuente o se cocinan de manera despareja. Para evitarlo, no hace falta freírlas ni cubrirlas de aceite: hay que prestar atención a la humedad y a la capa que se forma en la superficie.

Uno de los recursos que se usan en distintas recetas es la maicena , también conocida como almidón de maíz . Así como también la clave está en preparar las papas antes de llevarlas al horno y darles el tiempo suficiente para que se cocinen por adentro.

Agregar más aceite no garantiza que las papas queden más crocantes . Una capa fina ayuda a transferir el calor y favorece el dorado, pero el resultado también depende de la humedad y del espacio de la fuente. Cuando las papas quedan amontonadas , el vapor se acumula y dificulta que la superficie se seque. En vez de formar una costra firme, los bordes pueden terminar blandos. Si además se agrega aceite en exceso, el resultado puede ser pesado y aceitoso , sin la textura ideal.

Para evitarlo, conviene cortar las papas en piezas de tamaño similar . Así se cocinan de manera pareja y no hace falta retirar algunas antes que otras. Después de lavarlas o hervirlas, también es importante escurrirlas bien y dejarlas perder el vapor antes de condimentarlas.

La fuente tiene que ser lo suficientemente amplia para distribuirlas en una sola capa , con espacio entre cada una. Si la cantidad supera la capacidad de la bandeja, es preferible usar dos fuentes en lugar de amontonarlas. El aceite se puede medir con una cuchara y repartir de manera uniforme. No hace falta que las papas queden sumergidas ni que haya una capa visible de grasa en el fondo. El objetivo es cubrirlas ligeramente para favorecer el dorado sin que absorban más aceite del necesario.

El ingrediente secreto: las dos cucharadas que cambian todo

La maicena ayuda a formar una película fina sobre la superficie de las papas. Durante la cocción, esa capa pierde humedad y se vuelve más firme, lo que favorece una textura crocante sin necesidad de recurrir a una fritura. Para una preparación casera, se pueden usar dos cucharadas de almidón de maíz por cada tanda de papas, ajustando la cantidad según el tamaño y la cantidad de papas. Lo importante es que queden cubiertas de manera pareja, sin acumulaciones de polvo que después puedan dejar una textura pastosa.

Primero se cortan las papas, se hierven hasta que empiecen a ablandarse y se escurren bien. Después, se dejan unos minutos para que salga el vapor. Una vez secas, se agrega la maicena y se mezcla con cuidado para distribuirla por toda la superficie. Al final, se incorpora una pequeña cantidad de aceite y los condimentos elegidos. La combinación de almidón, superficie seca y calor alto es la que permite conseguir una cobertura dorada.

Cómo lograr una textura crujiente por fuera y tierna por dentro

El primer paso es elegir papas de tamaño similar y cortarlas en cubos o gajos parejos. Después, hay que cocinarlas en agua hirviendo con sal durante unos ocho a diez minutos, según el tamaño. La idea es que los bordes se ablanden, pero que las piezas no se desarmen. Una vez escurridas, se pueden sacudir en la olla para que los bordes se vuelvan irregulares. Ese detalle aumenta la superficie expuesta al calor y permite que se formen más zonas doradas.

Después se agrega la maicena, se mezcla con cuidado y se distribuyen las papas en una fuente. Es importante que no queden encimadas: si se tocan demasiado, acumulan vapor y pierden parte del efecto crocante. El centro queda tierno gracias a la cocción inicial, mientras que el exterior termina de secarse en el horno. Para mantener ese contraste, lo mejor es servirlas apenas salen de la fuente. Con el paso del tiempo, el vapor del interior migra a la superficie y ablanda la costra.

Temperatura y claves para un dorado perfecto a 220 °C

El horno tiene que estar precalentado a 220 °C antes de meter las papas. Una temperatura alta favorece la evaporación de la humedad superficial y permite que la capa de almidón se dore. Se recomienda cocinar a esa temperatura durante unos 25 a 35 minutos, con un giro a mitad de la cocción. El tiempo puede variar según el horno y el tamaño de los pedazos.

Si la fuente lo permite, también se puede precalentar unos minutos antes de poner las papas. Al entrar en contacto con una superficie caliente, se doran antes y se reduce el riesgo de que queden pegadas. Durante la cocción, conviene esperar a que la base esté dorada antes de darlas vuelta. Moverlas constantemente puede romper la cobertura que se está formando. Cerca del final, hay que comprobar que estén tiernas por adentro y que los bordes tengan el color buscado. Una vez que se consigue, ¡a disfrutar!