Dónde probar cocina latina en Caballito

Buenos Aires siempre fue un crisol de culturas y sabores, pero en los últimos años creció el interés por la comida del Caribe, como la venezolana, y por otras gastronomías vecinas que ganaron presencia, como la peruana. En Ronconcon, todas confluyen en un mismo lugar: un restaurante que celebra la diversidad latina a través de platos para compartir, un espíritu festivo y coctelería llamativa.

En una tranquila esquina del barrio de Caballito , una antigua casona convertida en refugio tropical rompe la rutina porteña e invita a descubrir los sabores latinos de Ronconcon . Entre luces tenues, paredes de tonos cálidos y un mural pintado a mano que retrata a una mujer colorida y diversa, como América Latina misma, el ambiente se impregna de ritmo y alegría . El salón es acogedor, con una barra vibrante que anima la noche, y para disfrutar al aire libre suman mesas en la vereda. Maderas, caños reciclados y detalles selváticos completan una ambientación artesanal donde nada parece forzado: todo vibra con autenticidad, como si la ciudad se tomarátomara un descanso en alguna playa del Caribe.

Al frente del proyecto está Emilio Bruno , bartender y alma de la casa, discípulo de Fede Cuco , con experiencia en barras icónicas como 878, Florería Atlántico, Isabel y Franks. El espacio abrió sus puertas en 2019 con una cocina que combina técnicas contemporáneas e ingredientes autóctonos , y una carta de cócteles inspirada en los clásicos de la región.

La propuesta gastronómica de Ronconcon se organiza en platos pequeños pensados para compartir , ideales para llevar al centro y armar un picoteo. Cada preparación refleja la diversidad de Venezuela, Colombia, México, Perú, Ecuador y Argentina, con ingredientes autóctonos y toques contemporáneos.

Entre los imperdibles se encuentra la ya conocida arepa con bondiola braseada , barbacoa de tamarindo, hinojo, chicharrón, coleslaw y cilantro; los tacos de entraña llegan con carne marinada, chuleta ahumada, frijoles, chicharrón, salsa macha, cebolla morada, cilantro y lima, y el ceviche de pesca blanca se presenta con leche de tigre de ají amarillo, maíz chuspillo, mango verde, cilantro, cebolla morada, jalapeños y chips. Para quienes buscan algo diferente, el aguachile de uva y ciruela sorprende con trigo sarraceno, cebolla encurtida, huacatay, eneldo, tajín casero y casabe, un plato donde el contraste entre lo frutal, lo ácido y lo crocante logra una armonía perfecta.

Para acompañar, no faltan clásicos de la casa como los famosos tequeños de queso llanero, servidos con salsa de ajo y jalea de ají amarillo, o los buñuelos de queso con salsa de papelón, ambos pensados para abrir el apetito al ritmo del Caribe.

Nuevo after office y brunch de fin de semana

Recientemente el restaurante estrenó de lunes a viernes de 19 a 20.30 h, y los sábados de 16 a 20 h, un imperdible happy hour, ideal para probar cócteles de autor ($7500), vinos por copa ($4000) y bocados a precio especial. Entre las opciones más pedidas aparecen el Ronpapelón (ron Santa Teresa Añejo, papelón, lima y especias), el Amarillo Sour (pisco macerado con ají amarillo y maracuyá) y el Gimlet Caribe (gin Merle, flor de Jamaica, lima y cilantro). Para el picoteo hay alternativas como el trío de snacks caseritos con chips de mandioca, batata o papa, maíz chuspillo y maní tostado, y empanadas de osobuco y papa, entre otros amasijos de la casa.

RONCONCON - BARRA 1 Barra.

Los fines de semana, de 12 a 17 h, el plan se traslada al mediodía con el nuevo brunch. El menú incluye un amasijo, un plato principal y una bebida ($19.900 sin alcohol o $23.900 con alcohol), con opciones que van desde los tacos de entraña o las arepas Reina con pollo desmechado hasta los Latin Bowls como el pabellón venezolano (arroz blanco, carne mechada, frijoles negros y pico de gallo) o el ají de gallina (arroz, huevo frito y tajadas de plátano maduro). Para maridar, hay aguas frescas de Jamaica, tamarindo o limonada de coco, cerveza Bierhaus, vinos por copa o cócteles.

Ronconcon - salón

Con una propuesta que combina autenticidad, calidez y disfrute, Ronconcon logra convertir cada visita en un pequeño viaje sensorial. Su cocina casera con técnica, su barra creativa y su energía contagiosa se mezcla con ritmos alegres, que van del latin jazz a la bossa, la salsa y canciones populares, creando una atmósfera que invita a quedarse un rato más. Sin dudas, una parada obligada en el circuito gastronómico de Caballito, ideal para picotear, brindar y dejarse llevar por el sabor del continente.