El alimento que muchos dejan de lado y previene el hígado graso







Un estudio reveló que este grano ofrece muchos más beneficios que los que los nutricionistas ya conocían.

La quinoa puede consumirse como acompañamiento en distintos platillos.

Los alimentos proveen al organismo distintos nutrientes que ayudan a fortalecerlo. Recientemente, una investigación encontró que una semilla muchas veces ignorada por la ciencia tiene un gran potencial para prevenir enfermedades crónicas gracias a sus compuestos bioquímicos.

Se trata de la quinoa, un grano integral que también puede consumirse como cereal. Según este estudio, este alimento tiene la capacidad de prevenir afecciones como el hígado graso asociado al metabolismo (EHGAM), que es causado por factores de riesgo como la obesidad, la diabetes, el colesterol alto y la resistencia a la insulina.

Beneficios de la quinoa

Según los resultados del estudio, la quinoa contiene una gran cantidad de nutrientes, como la fibra y proteína. Sin embargo, también posee fracciones bioactivas que contribuyen a la prevención de enfermedades crónicas, como el hígado graso metabólico.

Por otro lado, los investigadores también encontraron que este grano posee compuestos inhibidores de proteasas tipo serina (SETIs). Estos son fundamentales para la expansión de las células inmunes, lo que fortalece al sistema inmunológico. Esto también contribuye a la prevención del hígado graso ya que la quinoa impacta en los macrófagos hepáticos, fundamentales para evitar la acumulación de grasa en el órgano.

Cómo consumir la quinoa para aprovechar sus nutrientes

La quinoa es un alimento versátil que puede agregarse a distintos platos, pero es fundamental lavarla bien antes de consumirla para poder sacarle su cáscara, llamada saponina. Esto se debe a que es un antinutriente, es decir, puede interferir en la absorción de nutrientes. Este alimento tiene un proceso de cocción similar al del arroz. Una vez lavada y cocida, la quinoa se puede incorporar en ensaladas, sopas, e incluso postres, como los puddings. Sin embargo, otra manera saludable y conveniente de consumir esas semillas es tostarlas y triturarlas para así obtener harina de quinoa.

