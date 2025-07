El ambicioso plan secreto de Louis Vuitton para conquistar la Fórmula 1

El desembarco de LVMH en la F1 no fue casual. La categoría acumuló el año pasado 1.500 millones de televidentes y un promedio de 70 millones por carrera. Un escenario ideal para llegar a nuevos públicos que, hasta ahora, no habían pisado una boutique de Louis Vuitton ni evaluado un reloj TAG Heuer.

El grupo identificó una audiencia que ya no responde al perfil tradicional del consumidor de lujo: es más joven, más diversa y prioriza las experiencias emocionales por sobre las transacciones frías.

La estrategia no se construyó a partir de una única marca del conglomerado, sino de tres frentes articulados. TAG Heuer, Louis Vuitton y Moët & Chandon asumieron roles definidos dentro de un plan que apunta a conquistar emociones a lo largo de 24 circuitos globales. Cada una ocupa un espacio cuidadosamente diseñado: el t iempo, el diseño y la celebración.

Un podio con marca registrada

TAG Heuer le quitó a Rolex el rol de cronometrador oficial del Gran Premio de Mónaco, y se convirtió en el nuevo rostro visible de la medición precisa en la pista. Louis Vuitton adaptó sus tradicionales baúles de viaje para proteger los trofeos de las carreras. Moët & Chandon se volvió la presencia obligada en los podios, patrocinando el Gran Premio de Bélgica de 2025 y bautizando otros eventos con su nombre, como el Gran Premio de Australia Louis Vuitton de Fórmula 1.

Louis Vuitton Fórmula 1

Esa presencia es mucho más que un golpe de efecto estético. Las marcas ganan exposición directa ante un público que busca conexión más que ostentación. La F1, que durante años se asoció con una elite cerrada, ahora se transforma en un canal de acceso para consumidores que valoran el storytelling detrás de lo que compran. Ahí, el lujo encuentra una nueva forma de legitimarse.

Más mujeres en la pista, más miradas nuevas

La estrategia también contempla un cambio cultural que muchas veces se pasa por alto: el crecimiento del público femenino. El 40 % de quienes siguen la F1 en el mundo hoy son mujeres. Y no solo miran. Participan, producen y proponen. En ese terreno, LVMH encontró una oportunidad.

TAG Heuer se sumó a la F1 ACADEMY™, una serie de carreras exclusiva para mujeres, pensada para que lleguen a las máximas categorías del automovilismo. La directora general de la iniciativa, Susie Wolff, fue clara: “Tenemos una oportunidad única para transformar nuestra industria, impulsando la participación femenina en todos los niveles del automovilismo”.

Pero no todo pasa por los motores. El cambio también aparece en los márgenes del circuito, como lo demuestra el caso de Samantha Zimmermann, artista plástica especializada en realismo automovilístico. Junto con otras colegas, fue invitada a mostrar su obra en el exclusivo Paddock Club, donde además de exhibir pinturas, realizó demostraciones en vivo y participó de actividades interactivas con el público. Una forma distinta de vivir la F1, atravesada por el arte y el compromiso emocional.

Louis Vuitton Fórmula 1

La transformación de la F1 en plataforma de lujo no busca solo visibilidad. Quiere generar vínculos duraderos. Arnault entiende que el lujo no puede ser una postal distante, sino un relato que acompañe trayectorias. Por eso, la apuesta está en llegar primero, conectar con la emoción antes que con la billetera y acompañar al consumidor hasta el momento de su primera compra.

En este sentido, la F1 es una suerte de laboratorio en el que se prueba cómo llegar de otra manera. Las marcas no buscan gritar desde una cartelera, sino sumarse a la experiencia: una curva cerrada a 290 km/h, una victoria inesperada, una copa que estalla. Momentos que se viven en carne propia y que activan deseos. La lógica ya no es aspiracional: es sensorial. Ya no es necesario imaginar el lujo en una vidriera. Ahora se lo puede tocar, oler, ver de cerca. Y en ese movimiento, los códigos tradicionales cambian.

Louis Vuitton Fórmula 1 Lando Norris

Impacto directo en los locales y en las cifras

No por casualidad, el aumento en el tráfico de tiendas TAG Heuer forzó a la marca a aumentar la producción de modelos vinculados al automovilismo. El ascenso de la firma entre las relojeras suizas —del puesto 15 al 11 en ventas— se dio en paralelo con la asociación a la F1.

La expansión cultural se volvió entonces la verdadera ventaja competitiva. Las marcas ya no se limitan a vender un producto. Por eso, el marketing tradicional ya no alcanza: ninguna valla publicitaria logra lo que una vuelta final cargada de suspenso transmite en el cuerpo.

Para LVMH, la F1 es el vehículo ideal para eso. Un deporte que exige precisión y despliega emoción. Que mezcla tecnología con rituales clásicos como descorchar una botella de champagne. Que hace de cada carrera un relato compartido. Y que hoy, más que nunca, abre la puerta a una generación que busca pertenecer a través de lo que siente.