El destino de Mendoza que sorprende por su historia y es perfecto para escapar de las multitudes

Lejos del bullicio e ideal para descansar del ruido, este rincón mendocino cumple a la perfección.

La belleza y tranquilidad de este rincón mendocino enamoran a sus visitantes. Graciela Arena

Escapar del ruido suele ser una de las razones que impulsan al turismo a buscar sitios alejados de las grandes concentraciones de personas. Muchos lugares sacan ventaja de este público y ofrecen actividades diferentes a las tradicionales, más apegadas a la historia o cultura de otros sectores.

En Mendoza, una alternativa cumple con esto. Sin el bullicio que generan las masas y con una tranquilidad envidiable, los visitantes consiguen lo que buscan y se llevan un extra: este espacio tiene mucho para contar a quienes se aventuran a conocerlo.

Las Heras Tripadvisor La calma e historia de Las Heras es uno de los factores más atractivos con los que cuenta. Tripadvisor Dónde se ubica Las Heras Las Heras es un departamento ubicado al norte del Gran Mendoza, lindero con la ciudad capital y con una extensa área de precordillera. Su territorio se extiende desde zonas urbanas hasta sectores de montaña, donde se desarrollaron antiguas explotaciones mineras durante los siglos XIX y XX. Dentro de esta área se encuentra Paramillos de Uspallata, un antiguo asentamiento minero hoy prácticamente deshabitado.

Qué se puede hacer en Las Heras El principal atractivo es recorrer Paramillos de Uspallata, uno de los pueblos abandonados más emblemáticos de Mendoza. Sus ruinas incluyen viviendas, talleres, hornos y galerías mineras que permiten reconstruir cómo era la vida de los trabajadores en el pasado, con un contexto histórico ligado a la extracción de plata y plomo durante los siglos XIX y XX.

Además de la historia, el entorno natural ofrece actividades al aire libre. Los visitantes pueden hacer caminatas por senderos que conectan antiguas rutas mineras y explorar miradores desde donde se aprecian panorámicas de la precordillera, el valle de Uspallata y los cerros que rodean la zona. La fotografía y la observación del paisaje son opciones muy buscadas por quienes visitan el área.

Por último, se puede complementar la visita con recorridos cortos hacia otros sitios históricos cercanos, como los restos de campamentos de mineros o pequeños museos locales que explican la actividad minera en la provincia. Estas excursiones permiten combinar la historia con la naturaleza y vivir una experiencia diferente, lejos de los circuitos turísticos tradicionales y sin aglomeraciones. Cómo ir hasta Las Heras Desde la ciudad de Mendoza se accede al departamento de Las Heras tomando la Ruta Nacional 7 en dirección a Uspallata. El trayecto hasta Paramillos incluye tramos asfaltados y caminos de ripio, por lo que se recomienda vehículo propio y verificar el estado del camino antes de viajar. El recorrido es corto en distancia, pero atraviesa zonas de montaña, por lo que conviene hacerlo de día y con tiempo. No hay transporte público directo hasta los parajes más alejados, lo que contribuye a que el lugar conserve su carácter poco concurrido.

