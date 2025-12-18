Raúl Jalil y Marcelo Orrego respaldaron la ley de Glaciares en el Senado + Seguir en









Los gobernadores de Catamarca y San Juan, que además presiden la mesa del litio y el cobre respectivamente, participaron del debate del plenario.

Raúl Jalil y Marcelo Orrego en el plenario del Senado de la Nación. Senado

Aunque no logró un dictamen de mayoría, y el objetivo de tratar el proyecto en sesión se postergaría a una segunda etapa de sesiones extraordinarias en febrero, el Gobierno obtuvo dos fuertes respaldos para la aprobación de la reforma de la Ley de Glaciares en el Senado: el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, y el de San Juan, Marcelo Orrego.

El primer orador fue Orrego, quien señaló que "desde San Juan nunca hemos contemplado confrontar ni eliminar la Ley de Glaciares. Tampoco eliminar el objeto de protección de la misma. Menos aún reducir sus estándares ambientales. Solo perseguimos definiciones claras y seguridad jurídica para el desarrollo".

"La ley actual, tal como fue redactada y promulgada, sufre de imprecisiones que, al pretender aplicarlas, genera interpretaciones distorsivas que la alejan del espíritu original de la protección del recurso hídrico, impidiendo una exploración armónica y sostenible de recursos naturales", definió y consideró que "para cuidar realmente al ambiente es necesario que haya minería".

Luego fue el turno de Raúl Jalil, quien sostuvo que "este proyecto viene a mejorar algo que se discute del cambio climático, que es por la cuestión cíclica o el movimiento humano. En ese sentido, la minería viene a ayudar a la transición energética. Es muy favorable y es fundamental que los procesos de aprobación de los informes de impacto ambiental se aceleren". En referencia a que las competencias de control se concentrarán en los distritos, el gobernador pidió "que la gente se quede tranquila que nosotros controlamos".

Raúl Jalil Marcelo Orrego Plenario Senado Minería Los gobernadores de Catamarca y San Juan participaron del plenario que buscaba dictaminar el proceso de reforma de la ley de Glaciares. Senado Reforma de ley de Glaciares: debate empresarial Entre las intervenciones del plenario, Manuel Benítez, de la Cámara Argentina de Proveedores Mineros, expresó que "no cabe ninguna duda que nosotros somos obsesivos de lo que son los glaciares argentinos y su zona periglaciares". "Es cierto que el cambio climático no es un relato", reconoció, pero planteó que "el inventario ha quedado en el tiempo por la variabilidad del ambiente en el mundo, no solo en Argentina". "En la zona de periglaciares no hay industria y a pesar de eso bajó un 23%, ahí no tuvimos nada que ver los industriales", añadió.

La Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), a través de su representante Alfredo Vitaller, sostuvo que el sector minero "está completamente comprometido con el objetivo de proteger los glaciares y los ámbitos periglaciares, en tanto y en cuanto se constituyan como una reserva estratégica de agua". Además defendió que las regulaciones pasen al ámbito provincial: "¿Quién mejor que ellos para cuidar sus recursos? Esta ley les está devolviendo la potestad que les da la Constitución". Por su parte, y a través de un comunicado, la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) sostuvo que "una redacción que finalmente ofrezca la certeza necesaria permitirá que las actividades productivas y de infraestructura puedan llevarse adelante con total responsabilidad ambiental y respeto irrestricto por el recurso hídrico, abriendo la puerta para que miles de argentinos accedan a oportunidades de empleo en actividades nobles e imprescindibles para la vida moderna, mejorando la calidad de vida de sus familias y contribuyendo decisivamente al desarrollo económico que la Argentina tanto necesita". Reforma de ley de Glaciares: proyecto completo Ley de Glaciares - Modifica la Ley N° 26.639 REGIMEN DE PRESUPUESTOS MINIMOS PARA LA PRESERVACION DE LOS GLACIARES Y DEL AMBIENTE PERIGLACIAL