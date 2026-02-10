Crisis energética en Cuba: vuelos paralizados, golpe al turismo y profundización del colapso económico

La crisis energética ya paraliza vuelos, recorta servicios y golpea al turismo en medio de la presión de Estados Unidos.

Cuba atraviesa una crisis energética extrema que amenaza con dejar sin combustible a los aviones en 24 horas y ya impacta la aviación, el turismo, el transporte y los servicios bancarios. El régimen activó un plan de emergencia con racionamiento severo, suspensión de eventos y prioridades para alimentos y medicamentos.

Las autoridades aeronáuticas informaron que no habrá “combustible disponible” para aeronaves en nueve aeropuertos del país, incluido el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana , desde el martes hasta el 11 de marzo. La advertencia oficial encendió alarmas entre aerolíneas y operadores turísticos.

Un piloto comercial confirmó que la situación es poco habitual incluso para Cuba , donde el suministro suele ser irregular . Recordó que hace más de una década, ante un escenario similar, vuelos hacia Europa debieron repostar en Nassau, Bahamas. Ahora, compañías regionales evalúan cargar combustible adicional o reabastecerse en Cancún o República Dominicana.

Air Canada (Canadá) suspendió su ruta y enviará vuelos vacíos para repatriar a unos 3.000 pasajeros. En contraste, VivaAerobus y Aeroméxico (México) mantendrán operaciones hacia La Habana . La empresa mexicana aseguró que continuará con “normalidad” y cargará suficiente combustible en México.

El impacto alcanza de lleno al turismo , sector que en 2019 generó ingresos cercanos a los u$S3.000 millones. Visitantes extranjeros comenzaron a ser concentrados en una sola instalación hotelera en Cayo Coco para reducir consumo energético, mientras se reportaron cierres temporales en Varadero y otros cayos del norte.

cuba Turismo, bancos y transporte operan con fuertes restricciones.

El gobierno implementa una estrategia de “compactación” del turismo para disminuir gastos de combustible y electricidad. También se suspendió hasta nuevo aviso la Feria Internacional del Libro de La Habana y se acortó la Serie Nacional de Béisbol.

En el transporte, el servicio marítimo entre Batabanó y Nueva Gerona quedará limitado a dos frecuencias semanales y el ferroviario reducirá recorridos. En las calles, las filas en estaciones de servicio y la irregularidad del transporte público reflejan la tensión cotidiana. “Se está viviendo como se puede”, describen los ciudadanos de la isla.

Bancos, combustible en dólares y apagones

Los bancos también ajustaron horarios. El Banco Metropolitano redujo su atención de 8:30 a 13:00. La empresa distribuidora suspendió la venta de combustible en pesos cubanos y lo comercializa en dólares, con un límite de 20 litros por usuario.

La habana cuba El régimen prioriza servicios esenciales ante reservas mínimas.

El viceprimer ministro Oscar Pérez-Oliva Fraga afirmó que el combustible disponible “es y será utilizado para la protección de los servicios esenciales de la población y las actividades económicas imprescindibles”, y remarcó que se priorizará la producción agroalimentaria frente al aumento de la “hostilidad de Estados Unidos”.

Cuba produce apenas el 40% del combustible que consume y depende de importaciones hoy limitadas. La generación eléctrica se sostiene con crudo nacional, gas y energías renovables, aunque el sistema opera con márgenes reducidos y apagones de hasta 10 horas.

El rol de EEUU, Rusia y México

El endurecimiento del escenario se consolidó tras una orden ejecutiva del presidente estadounidense Donald Trump que contempla aranceles a países que suministren petróleo a la isla. El presidente Miguel Díaz-Canel calificó la medida como un “bloqueo energético” y reconoció su impacto en transporte de alimentos, hospitales y escuelas.

El Kremlin describió la situación como crítica y acusó a Washington de aplicar tácticas “asfixiantes”. El vocero Dmitri Peskov aseguró que Rusia analiza soluciones junto a La Habana, mientras el embajador Viktor Coronelli recordó que Moscú suministró petróleo en los últimos años.

estados_unidos y Cuba Rusia y México cuestionan la presión de Estados Unidos.

Por su parte, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum afirmó que es “muy injusto” que Estados Unidos amenace con aranceles a países que envíen petróleo a Cuba. “No se puede ahorcar a un pueblo así de esa manera, es muy injusto”, expresó. México ya envió dos buques con más de 800 toneladas de alimentos e insumos y evalúa vías diplomáticas para evitar sanciones.

En paralelo, la Terminal de Contenedores de Mariel informó que continúa operando con normalidad. Pero en la aviación civil, el margen se reduce a horas: si no llegan nuevos suministros, Cuba podría enfrentar una paralización aérea inédita en medio de una crisis que ya atraviesa cada rincón de la isla.