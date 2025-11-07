El pueblo desconocido de Buenos Aires que no parece real de lo lindo de que es

La provincia de Buenos Aires tiene localidades desconocidas que son ideales para hacer turismo, distintas a las más frecuentadas y repletas de visitantes. Estas escapadas ofrecen aire libre, calma y belleza auténtica, perfectas para quienes quieren alejarse unos días del bullicio.
Uno de esos rincones es El Triunfo, un pueblo que parece sacado de una postal, donde el tiempo se toma su pausa y cada calle transmite serenidad.
Dónde se ubica El Triunfo
El Triunfo se encuentra en el partido de Lincoln, en la provincia de Buenos Aires, al noroeste de la misma. El acceso principal es mediante la Ruta Provincial 50, que conecta desde Lincoln hacia el pueblo. Está aproximadamente a 25 km de la ciudad cabecera.
En un radio de unos 30 km hay localidades y algunos parajes del partido de Lincoln que rodean este entorno rural, integrando la zona de campos, tranquilos caminos y naturaleza. La región se caracteriza también por actividades agropecuarias, lo que la hace aún más auténtica y tranquila.
Qué se puede hacer en El Triunfo
En El Triunfo se puede disfrutar del aire libre caminando o en bicicleta por sus calles tranquilas y sus espacios verdes. Está rodeado de naturaleza, lo que permite tardes de picnic, cabalgatas o pesca en un río cercano.
Dentro del casco urbano destacan edificaciones antiguas que invitan a un recorrido histórico: la antigua estación ferroviaria (hoy biblioteca y museo), la casa de ramos generales y un viejo hotel que rememoran tiempos pasados.
También la gastronomía aparece como un buen motivo para visitar: carnes, quesos, empanadas y postres caseros son parte de la oferta local ligada al entorno agropecuario.
Cómo ir hasta El Triunfo
Para llegar en auto desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se puede tomar la Autopista Acceso Oeste y luego la Ruta Nacional 7 hasta la ciudad de Junín. Desde allí, se empalmaría con la Ruta Nacional 188 en dirección a Lincoln. Finalmente, desde Lincoln se ingresa por la Ruta Provincial 50 unos 25 km hasta El Triunfo.
El viaje suele demandar unas cuatro horas aproximadamente, según el tráfico y la ruta elegida.
